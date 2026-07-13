Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a afirmat luni că cel mai mare producător auto din Europa ar putea fi nevoit să concedieze pe plan global aproximativ 50.000 de angajaţi, în cadrul scenariului teoretic în care costurile cu forţa de muncă rămân nemodificate, a informat publicaţia germană Handelsblatt, preluată de Xinhua și Agerpres.

Blume a precizat că este ”cea mai amplă restructurare din istoria companiei”, chiar dacă board-ul de conducere i-a respins, deocamdată, și planurile de închidere a patru fabrici din Germania, precizează și The Guardian.

Un program de concediere a 50.000 de angajați inițiat de Volkswagen se află deja în derulare, astfel încât numărul total al celor indisponibilizați va depăși 100.000 de oameni, după anunțul de acum al lui Oliver Blume. Volkswagen avea la nivelul anului trecut circa 670.000 de angajați, în toată lumea. Cel mai mare producător autor european are mii de angajați și în România, în centrele sale IT și de vânzări din țara noastră.

"Un calcul teoretic, presupunând că nu se schimbă costurile cu forţa de muncă, ar avea ca rezultat pierderea a 50.000 de locuri de muncă în întreaga lume", a declarat şeful VW pentru Handelsblatt. El a subliniat că această cifră se bazează pe mai multe pe comparaţii de cost şi nu sunt o decizie finală, adăugând că firma evaluează toate mărcile, subsidiarele şi regiunile pentru a stabili ce ajustări sunt necesare şi fezabile.

Volkswagen se află sub presiune din cauza vânzărilor slabe din Europa și prăbușirii pe piața din China

Volkswagen este sub presiune din cauza cererii slabe din Europa, majorării costurilor în urma introducerii taxelor vamale americane şi tranziţiei costisitoare la vehicule electrice (EV), toate acestea afectând câştigurile. Costurile administrative şi cu infrastructura rămân cu aproximativ 20% mai ridicate decât cele ale rivalilor, a apreciat Blume.

Acesta anunţase anterior că lucrează la un nou obiectiv pentru 2030 şi intenţionează să înăsprească semnificativ măsurile de reducere a costurilor.

Conform revistei germane Manager Magazin, pe plan global compania va concedia până la 100.000 de angajaţi, dublu faţă de cât planificase iniţial. Tabloidul Bild susţine că ar putea fi vorba de 120.000 de angajaţi.

Patru fabrici ale grupului Volkswagen din Germania ar putea fi închise până în 2034, a anunţat revista Der Spiegel.

Informaţiile nu au fost încă confirmate de liderii companiei, în timp ce sindicatele şi consiliul angajaţilor au organizat joi proteste majore la unele unităţi din Germania.

Vineri, directorul financiar Arno Antlitz a dat asigurări că firma "va continua să investească în vehicule electrice (EV) şi în cele mai noi soluţii de software pentru clienţi, în timp ce menţine vehiculele cu motoare pe combustie competitive din punct de vedere tehnologic şi consolidează prezenţa VW pe pieţele majore globale".

Vânzările de vehicule ale Volkswagen AG au scăzut în al doilea trimestru din cauza unui declin tot mai accentuat pe piaţa din China, unde concurenţa tot mai mare din partea rivalilor locali şi o criză imobiliară sufocă cererea auto. Volkswagen încearcă să răspundă acestor provocări prin restructurări. Grupul, care deţine mărci precum Porsche, Audi şi Seat, intenţionează să-şi reducă gama de modele cu până la 50%.