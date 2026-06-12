Conform documentului consultat de Reuters, constructorul auto german şi-a asumat deja, prin acorduri obligatorii, eliminarea a peste 28.000 de locuri de muncă până în 2030.

Concurență intensă cu China

Măsurile fac parte din strategia grupului de creştere a eficienţei şi de adaptare la provocările cu care se confruntă industria auto europeană, inclusiv concurenţa intensă din partea producătorilor chinezi, încetinirea cererii pentru vehicule electrice şi costurile ridicate de producţie.

”Am redus costurile fabricilor Volkswagen din Germania cu peste 20% până în 2025”, afirmă Blume în discursul său.

Compania încearcă să îşi îmbunătăţească profitabilitatea pe piaţa internă, unde costurile cu forţa de muncă şi energia sunt considerabil mai mari decât în alte regiuni. Reducerea personalului este una dintre principalele componente ale programului de restructurare convenit cu reprezentanţii angajaţilor.

Volkswagen nu a oferit detalii suplimentare privind modul în care vor fi realizate noile reduceri de personal, însă compania a indicat anterior că se bazează în principal pe pensionări anticipate, plecări voluntare şi măsuri de eficientizare, evitând concedierile forţate.

Grupul german încearcă să îşi consolideze competitivitatea într-un moment în care piaţa auto europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar producătorii tradiţionali sunt obligaţi să investească masiv în electrificare şi tehnologii digitale, în timp ce încearcă să reducă cheltuielile.