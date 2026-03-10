presiune, a anunțat că disponibilizările vor avea loc în Germania și vor afecta întregul grup. Măsura face parte dintr-un amplu program de restructurare, în contextul deteriorării climatului economic global.

Compania ajunsese deja la un acord cu sindicatele germane la sfârșitul anului 2024 pentru eliminarea a 35.000 de locuri de muncă până în 2030, în parte prin plecări naturale, precum pensionările și alte încetări de contracte, relatează The Guardian.

Profiturile Volkswagen s-au prăbușit

Volkswagen a prezentat planurile actualizate în momentul în care a anunțat o scădere de 54% a profitului înainte de taxe. În ultimele luni, grupul și-a redus și țintele de producție pentru vehicule electrice (EV), inclusiv la producătorul italian de supermașini Lamborghini.

Pe fondul acțiunilor militare americano-israeliene împotriva Iranului, care sporesc incertitudinea pe piețe și împing în sus prețurile la energie, Volkswagen a avertizat că turbulențele globale îi vor afecta perspectivele de afaceri.

„Ne așteptăm la provocări, în special din partea mediului macroeconomic, a incertitudinilor legate de restricțiile din comerțul internațional și a tensiunilor geopolitice”, a transmis compania.

Aceste evoluții ar putea crește presiunea concurențială și volatilitatea pe piețele de materii prime, energie și valută, se arată într-un comunicat al grupului.

Cum ar putea afecta cererea războiul din Orientul Mijlociu

Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat ulterior că războiul cu Iranul nu afectează lanțul de aprovizionare al companiei, dar ar putea reduce cererea pentru mărcile premium Audi și Porsche.

„Vedem pur și simplu cât de volatilă și fragilă este lumea noastră, cu noi probleme apărând în fiecare lună”, a spus Blume, adăugând că conflictul din regiune ar putea afecta vânzările, chiar dacă volumele sunt relativ mici, iar marjele de profit sunt ridicate.

Scăderea profitului, până la 8,9 miliarde de euro, a fost în mare parte „atribuită tarifelor impuse de SUA”, a raportat compania, precum și unei schimbări costisitoare de strategie la Porsche, care a amânat tranziția către vehicule electrice din cauza cererii slabe.

Profitul operațional al Porsche aproape că a dispărut în 2025, scăzând cu 98%, până la 90 de milioane de euro.

Chiar și înainte ca Donald Trump să impună tarife producătorilor auto străini anul trecut, Volkswagen se confrunta deja cu cerere stagnată în Europa și cu costurile ridicate ale investițiilor în vehicule electrice, în condițiile unei cereri dezamăgitoare și ale infrastructurii insuficiente.

În China, cea mai mare piață auto din lume, concurența locală a redus cota de piață a grupului. Pentru a recâștiga clienți, Blume a anunțat acolo „cea mai mare campanie de produse din istoria noastră”.

„După trei ani intensi de realiniere în cadrul Grupului Volkswagen, vedem progrese concrete”, a spus Blume. „În același timp, operăm într-un mediu fundamental diferit.”