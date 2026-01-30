Dacă în București și Ilfov sunt căutate SUV-urile în Dolj conduce detaşat o marcă germană, arată datele oficiale.

Din păcate pentru mediu, 7 din 10 mașini înmatriculate sunt second-hand. Volkswagen a fost cea mai înmatriculată marcă din România anul trecut.



Românii din 30 de județe au ales în principal modelele Golf și Passat. Datele oficiale de la înmatriculări, analizate de o platformă auto, arată că din totalul de 548.612 mașini înscrise în 2025, aproape 71,5% sunt autoturisme rulate, iar Volkswagen domină clar acest segment.

Aproape 27% din totalul înmatriculărilor sunt această marcă. Modelul Golf este preferat în Cluj, Iași, Timiș sau Prahova, în timp ce Passat este ales în Constanța ori Galați.



O tendință clară în România se orientează către SUV-uri, iar acest lucru se vede în special în București și Ilfov unde modelul preferat de către șoferi este Dacia Duster. Conducătorii auto aleg acest vehicul pentru că este adaptat traficului urban și pentru că este suficient de ușor de condus și pe drumurile mai dificile.



Există cerere și pentru mașini premium rulate. În județul Dolj, BMW este vedeta.



Șofer: „Am avut mai multe preferințe, am avut și Audi și Mercedes, dar pe asta am găsit-o la preț bun, calitate bună, made Germania”.



Șofer: „Este o modă, aparentă, sunt niște mașini nemțești care sunt bune, dar care connsumă bani, neîntreținute la timp consumă bani, eu consider că e mai mult fițe, de aceea o s-o schimb în viitor.”

Veronica Negru, director de marketing și dezvoltare platformă auto online: „Românii caută un echilibru între preț și întreținerea ulterioară a mașinii, să fie cât mai accesibile piesele și serviceurile auto, precum și toată deprecierea, depreciere care e diferită evident de la o mașină nouă la una rulată. Oamenii devin din ce în ce mai atenți la cum investesc banii”.



Dieselul domină drumurile din România, urmat de mașinile pe benzină și hibride, în timp ce electricele rămân încă puține. Când vine vorba de tracțiune, majoritatea o aleg cea pe față, mai ieftină și suficientă pentru oraș și drumuri obișnuite.









