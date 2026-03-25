Anunțul a fost făcut de Autoritatea Federală pentru Transport Auto din Germania (KBA), citată de Reuters și news.ro.

Campania de rechemare a Volkswagen vizează aproximativ 75.000 de mașini din seria electrică ID. și 20.000 de modele Cupra Born, produse între februarie 2022 și august 2024. Documentele emise la începutul lunii arată că unele module din bateria de înaltă tensiune, care nu respectă specificațiile, pot duce la reducerea autonomiei și prezintă risc de incendiu.

Vehiculele aduse în service vor primi o actualizare software, iar bateria de înaltă tensiune va fi inspectată. Dacă este necesar, vor fi înlocuite module individuale ale bateriei.