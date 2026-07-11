Constructorul auto a livrat 2,077 milioane de vehicule în perioada aprilie-iunie, livrările fiind un indicator important al evoluţiei vânzărilor, realtează Reuters, citată de News.ro.

Scăderea vine în principal din China, cea mai mare piaţă a companiei, unde livrările s-au prăbuşit cu 36,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit Volkswagen, piaţa auto chineză s-a contractat cu aproximativ 20%, iar grupul nu a reuşit să evite impactul acestui declin.

În schimb, compania a înregistrat evoluţii pozitive în alte regiuni. Livrările au crescut cu 7,7% în America de Nord, cu 1,8% în Europa Occidentală şi cu 6,7% în Europa Centrală şi de Est.

Este cea mai severă scădere trimestrială a Volkswagen în China de la sfârşitul anului 2021 şi cea mai mare diminuare a livrărilor la nivel mondial de după trimestrul al doilea din 2022.

Rezultatele evidenţiază dificultăţile cu care se confruntă cel mai mare producător auto european, la doar o zi după ce reprezentanţii angajaţilor au blocat planul amplu de restructurare propus de directorul general Oliver Blume.

Volkswagen speră că situaţia din China se va îmbunătăţi în a doua parte a anului, odată cu lansarea unei noi game de automobile dezvoltate special pentru piaţa locală, în cadrul strategiei „În China, pentru China”. Compania intenţionează să introducă peste 20 de modele cu propulsie alternativă pe piaţa chineză în cursul acestui an.

Cu toate acestea, concurenţa din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice rămâne foarte puternică. Analiştii subliniază că Volkswagen continuă să depindă în mare măsură de vânzările de automobile cu motoare cu ardere internă, într-o piaţă în care vehiculele electrice reprezintă deja cea mai importantă categorie de vânzări.

Volkswagen este cel mai recent constructor auto german care raportează rezultate slabe în China, după ce şi Mercedes-Benz, BMW şi Porsche au anunţat scăderi ale livrărilor pe această piaţă.