Suma uriașă strânsă până acum de români în fondurile de pensii din Pilonul II. Contribuția medie este 411 lei/persoană

25-10-2025 | 10:24
pensionari
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2025, în creştere cu 23% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Cristian Anton

"Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 93% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB", menţionează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuţiile încasate în luna septembrie 2025 au fost în valoare de 1,89 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 411 lei.

Peste 8,4 milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii

La finalul lunii septembrie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 120,62 miliarde de lei, respectiv 65,5%. Acestea sunt urmate de acţiuni, cu 46,03 miliarde de lei (25%), şi de obligaţiuni corporative, cu 7,4 miliarde de lei (4% din total active).

ASF precizează că, luna septembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.409.567 de participanţi.

pensionari
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Sursa: Agerpres

Citește și...
Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați
Stiri Economice
Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați

Noi propuneri pentru pensiile din Pilonul II. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira până la 150 de euro pe lună în plus față de contribuția de acum, direct în conturile angajaților.

Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II
Stiri actuale
ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Stiri Economice
Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari

Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi viitori pensionari sau pentru pensionarii în plată, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România.

Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Stiri Sociale
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT

Guvernul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră și va prelungi cu 2 ani perioada de explorare prevăzută de acordul de concesiune a perimetrului Neptun Deep. Măsura nu afectează demararea producției în 2027, după cum era stabilit.

 

Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă
Stiri Politice
Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

