Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați

Stiri Economice
04-09-2025 | 19:23
×
Codul embed a fost copiat

Noi propuneri pentru pensiile din Pilonul II. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira până la 150 de euro pe lună în plus față de contribuția de acum, direct în conturile angajaților.

autor
Teodora Suciu

Banii ar fi scutiți de taxe pentru angajatori. Pentru unii salariați, mai ales cei tineri, ar putea însemna o sumă dublă la pensie.

Proiectul de lege prevede posibilitatea ca, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% din venitul brut lunar care merge la Pilonul II, angajatorii să poată să ofere opțional până la 150 de euro pe lună pentru fiecare angajat.

În cazul unei persoane cu salariul mediu brut, dacă în următorii 20 de ani va vira doar contribuția minimă obligatorie, adică în jur de 450 de lei pe lună, ar putea ajunge să acumuleze aproape 280.000 de lei, luând în calcul randamentul și riscul fondurilor de investiții din pilonul doi de la lansare și până acum, și o creștere salarială pe an de 3%.

În schimb, dacă angajatorul i-ar adăuga lunar încă 150 de euro, în aceeași perioadă, suma ar fi aproape triplă și ar trece de 750.000 de lei. 

Citește și
Casa de pensii, pensionari
ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II

Tinerii ar putea câștiga cel mai mult după schimbarea legii

Cei tineri ar fi cei mai avantajați de aceste schimbări.

George Moș, fondatorul unei platforme de pensii private: „Mult mai importantă decât suma este perioada pe care hotărăști să economisești. Dacă ne uităm la un tânăr de 25 de ani, acesta ar putea să ajungă să acumuleze în fondul de pensii o sumă de 4,5 ori mai mare decât a contribuit. Cu cât începem mai devreme, chiar dacă sunt sumele mai mici, cu atât vom acumula o pensie, un activ mai mare și vom beneficia de o pensie mai mare”.

Pentru angajator, sumele virate ar fi deductibile fiscal.

Irina Chițu, analist financiar: „Noua prevedere ar transforma Pilonul II într-un instrument puternic de economisire și de motivare. Pentru că va câștiga atât angajatul, printr-o pensie mai mare, cât și angajatorul, prin avantajul fiscal și retenția propriilor angajați”.

Tinerii caută soluții pentru stabilitatea financiară

Orice beneficiu financiar stârnește interesul tinerilor. George și Adrian lucrează în IT și, deși au numai 28 de ani, caută deja soluții pentru stabilitate financiară pe termen lung.

George: „Mă gândesc că odată o să ajung acolo și cumva, odată ce am ajuns acolo, trebuie să fiu asigurat, astfel încât să pot să îmi mențin traiul pe care deja îl am. Investim, încercăm să facem ceva pe lângă job”.

Adrian: „Pensia... Pilonul unu, pilonul doi, pilonul trei și, separat, acțiuni, investesc la Bursa de Valori București”.

Reporter: „150 de euro pe lună pentru pensia privată”

Adrian: „Este o sumă foarte mare, 150 de euro în fiecare lună să îi strâng”.

Sumele din pensiile private vor fluctua în funcție de randament, modificările salariale, dar și impozitele ce ar putea fi aplicate în viitor.

Dacă proiectul inițiat de liberali trece de Parlament în această sesiune, primii bani ar putea intra în contul angajaților chiar de anul viitor.

Sursa: Pro TV

Etichete: proiect de lege, pilonul II, contributii angajator,

Dată publicare: 04-09-2025 19:22

Articol recomandat de sport.ro
Ianis Hagi a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Alanyaspor: ”Una dintre cele mai tari din lume”
Ianis Hagi a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Alanyaspor: ”Una dintre cele mai tari din lume”
Citește și...
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II
Stiri actuale
ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28