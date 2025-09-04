Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați

Noi propuneri pentru pensiile din Pilonul II. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira până la 150 de euro pe lună în plus față de contribuția de acum, direct în conturile angajaților.

Banii ar fi scutiți de taxe pentru angajatori. Pentru unii salariați, mai ales cei tineri, ar putea însemna o sumă dublă la pensie.

Proiectul de lege prevede posibilitatea ca, pe lângă contribuția obligatorie de 4,75% din venitul brut lunar care merge la Pilonul II, angajatorii să poată să ofere opțional până la 150 de euro pe lună pentru fiecare angajat.

În cazul unei persoane cu salariul mediu brut, dacă în următorii 20 de ani va vira doar contribuția minimă obligatorie, adică în jur de 450 de lei pe lună, ar putea ajunge să acumuleze aproape 280.000 de lei, luând în calcul randamentul și riscul fondurilor de investiții din pilonul doi de la lansare și până acum, și o creștere salarială pe an de 3%.

În schimb, dacă angajatorul i-ar adăuga lunar încă 150 de euro, în aceeași perioadă, suma ar fi aproape triplă și ar trece de 750.000 de lei.

Tinerii ar putea câștiga cel mai mult după schimbarea legii

Cei tineri ar fi cei mai avantajați de aceste schimbări.

George Moș, fondatorul unei platforme de pensii private: „Mult mai importantă decât suma este perioada pe care hotărăști să economisești. Dacă ne uităm la un tânăr de 25 de ani, acesta ar putea să ajungă să acumuleze în fondul de pensii o sumă de 4,5 ori mai mare decât a contribuit. Cu cât începem mai devreme, chiar dacă sunt sumele mai mici, cu atât vom acumula o pensie, un activ mai mare și vom beneficia de o pensie mai mare”.

Pentru angajator, sumele virate ar fi deductibile fiscal.

Irina Chițu, analist financiar: „Noua prevedere ar transforma Pilonul II într-un instrument puternic de economisire și de motivare. Pentru că va câștiga atât angajatul, printr-o pensie mai mare, cât și angajatorul, prin avantajul fiscal și retenția propriilor angajați”.

Tinerii caută soluții pentru stabilitatea financiară

Orice beneficiu financiar stârnește interesul tinerilor. George și Adrian lucrează în IT și, deși au numai 28 de ani, caută deja soluții pentru stabilitate financiară pe termen lung.

George: „Mă gândesc că odată o să ajung acolo și cumva, odată ce am ajuns acolo, trebuie să fiu asigurat, astfel încât să pot să îmi mențin traiul pe care deja îl am. Investim, încercăm să facem ceva pe lângă job”.

Adrian: „Pensia... Pilonul unu, pilonul doi, pilonul trei și, separat, acțiuni, investesc la Bursa de Valori București”.

Reporter: „150 de euro pe lună pentru pensia privată”

Adrian: „Este o sumă foarte mare, 150 de euro în fiecare lună să îi strâng”.

Sumele din pensiile private vor fluctua în funcție de randament, modificările salariale, dar și impozitele ce ar putea fi aplicate în viitor.

Dacă proiectul inițiat de liberali trece de Parlament în această sesiune, primii bani ar putea intra în contul angajaților chiar de anul viitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













