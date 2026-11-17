Cei care au panouri fotovoltaice vor putea primi până la 15 mii de lei de la stat ca să își cumpere sisteme în care să păstreze energia produsă ziua și neconsumată.

Iar dacă până acum programele mergeau pe principiul primul venit, primul servit, de această dată fondurile se vor acorda în baza unui punctaj.

Dosarele vor fi aprobate în funcție de punctajul obținut, care poate ajunge la 100 de puncte. Vor fi trei criterii: capacitatea bateriei, contribuția proprie și finanțările primite anterior.

De exemplu, pentru o baterie de 15 kWh, solicitantul primește 40 de puncte, iar dacă nu a mai primit bani publici pentru sisteme de stocare, mai primește 25 de puncte.

Dan Tudose - Specialist În Energie: „Noi sfătuim pe cei care vor să-și instaleze sisteme de stocare să aleagă produsele cu o garanție mai mare, avem produse cu 15 ani garanție integrată de la producător. Dacă invertorul tău nu e hibrid, ai posibilitatea să îţi înlocuieşti invertorul hibrid. Partea pe care o plăteşti pentru invertor se constituie contribuţie proprie, dar subvenţia o vei primi doar pe contravaloarea bateriilor”.

Programul are un buget de 400 de milioane de lei.

Statul poate acoperi până la 75% din cheltuieli, dar nu mai mult de 15 mii de lei. Restul banilor trebuie să vină de la beneficiari. Spre deosebire de programul fotovoltaice, acum doritorii trebuie să dea mai mulţi bani, astfel că unii amână momentul.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Ca să înțelegem în cât timp ne putem recupera banii, am făcut o simulare pentru un prosumator care are deja un sistem de panouri cu o putere de 5 kilowați și vrea să adauge o baterie de 10 kilowaţi oră. În acest exemplu, investiția totală ajunge la aproape 27.000 de lei, iar după o subvenție AFM de 50%, proprietarul ar trebui să plătească din buzunar aproximativ 13.400 de lei. Dacă folosește din baterie 8 kilowați-oră în fiecare seară, iar energia ar costa un leu și 20 de bani pentru fiecare kilowatt-oră, economia anuală ar fi de aproximativ 3.500 de lei. Asta înseamnă că investiția proprie s-ar amortiza în aproximativ 3 ani și 10 luni”.

În prezent o baterie de stocare poate costa între 24 și 35 de mii de lei, cu TVA şi instalarea inclusă, în funcţie de capacitatea sa.

Andrei Budulucă, prosumator: „Anul trecut am montat sistemul. Investiția a costat undeva în jur de 30.000 de lei. Sistemul este compus din 12 panouri fotovoltaice, fiecare de 533 de waţi, un total de 6,3 kW, un invertor de 8 kW și două baterii de câte 500 kW”.

Potrivit Autorităţii Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, în țară sunt peste 385 de mii de prosumatori. Dintre aceștia, peste 150 de mii aveau deja și baterii de stocare.