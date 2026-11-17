Fiecare respirație este o victorie, fiecare gram contează, iar prima îmbrățișare poate întârzia săptămâni, spun mamele bebelușilor născuți înainte de termen chiar marți, de Ziua Internațională a Copilului Prematur.

48 de bebeluși prematuri, sub supravegherea medicilor la Iași

În secția de Neonatologie a maternității Cuza Vodă din Iași, 48 de prunci născuți prematur sunt sub supravegherea medicilor. Cei mai mulți cântăresc mai puțin de un kilogram.

Un băiețel care s-a născut cu 13 săptămâni înainte de termen avea doar 880 de grame.

Mamele de prematuri măsoară timpul în grame câștigate.

Adina Rediu, mama: „Contează fiecare zi, fiecare minut, fiecare respirație a lor, fiecare gram, pentru că așa se numără perioada asta, în grame, în respirație.”

Pentru Andreea și Cătălin, părinții a două fetițe, ambele născute înainte de termen, teama a făcut mereu parte din familia lor. Fiica cea mică, Riana, are acum un an și două luni.

Andreea Florea, mamă: „A fost un timp foarte lung de așteptat și foarte dureros. Au fost foarte multe sentimente: emoție, bucurie, fericire și teama, cumva, căci tot micuță era. Dar a fost frumos, magic.”

Cătălin Florea, tată: „Când ne-am luat copilul, cea mai mare bucurie, nu poți să ai altă bucurie decât să îți vezi familia bine.”

S-a născut cu 650 de grame și astăzi lucrează în maternitatea în care a venit pe lume

Maria, medic rezident în anul III, lucrează chiar în maternitatea în care a venit pe lume. A avut la naștere 650 de grame.

Maria-Elena Nițu, medic rezident, Maternitatea Cuza Vodă Iași: „Am avut marele noroc să găsesc o echipă dedicată, care a contribuit la startul meu precoce.”

Medicii spun că un copil din zece se naște prematur.

Dr. Anca Bivoleanu, șef secție Neonatologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași: „Nu este totul să externăm un copil cu greutatea normală, este să facem ca prematurul să își atingă potențialul maxim. Neonatologia fără echipă nu există.”

La Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, cea mai mare din Moldova, vin anual pe lume 6.000 de bebeluși.