Însă, chiar înainte de debut, au apărut acuzații potrivit cărora unii dintre instalatori ar fi majorat artificial tarifele, tocmai pentru a profita de această finanțare.

Mulți oameni au publicat pe rețelele de socializare oferte pe care le consideră exagerate, iar Asociația Prosumatorilor confirmă că au existat astfel de situații.

Acuzații de prețuri umflate artificial

Pe grupurile dedicate prosumatorilor, mulți vorbesc despre prețuri umflate artificial pentru sistemele de stocare.

„Comercianții au făcut în așa fel încât să câștige 15 mii de lei în plus de pe urma voastră”, a scris un bărbat pe un grup de Facebook. Și asta pentru că, notează el, o baterie ar fi costat înainte de începerea programului mult mai puțin decât acum.

„Instalatorii au prețurile foarte umflate. Baterii la 6-9 mii de lei sunt evaluate în oferte de peste 22 de mii de lei”, a scris un altul.

Iar unii prosumatori sunt de părere că ofertele sunt mai avantajoase în afara programului susținut de stat. Scumpirile artificiale au fost observate și de cei din Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie.

Dan Pîrșan, președinte Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România: „Prețurile la baterii aproape s-au dublat la anumiți instalatori. Beneficiari care vor fi aprobați să aibă răbdare, să studieze foarte bine toate aceste oferte, am văzut în ultimul timp că au apărut invertoare cadou. Primim zilnic astfel de informații, primim zilnic de la prosumatori aceste oferte cu te miri ce, orice vă puteți închipui, vă pot da exemple de console PC, sunt tot felul de... o să se ajungă la aspiratoare, mașini de spălat.”

Dacă vor fi confirmate aceste practici neconcurențiale, firmele riscă să fie excluse din program.

Natalia Intotero, ministrul Mediului: „Ceea ce vreau eu să îi rog pe toți cei care au aplicat până în momentul de față, adică peste 30 de mii de prosumatori avem înscriși și toți ceilalți care se vor înscrie, să fie foarte, foarte atenți la contracte, la oferte și să se încadreze în legislație.”

Peste 23 de mii de cereri au fost depuse doar în prima oră de la deschiderea înscrierilor. Doritorii pot aplica până pe 25 noiembrie, la miezul nopții.

Câți bani oferă statul pentru baterii

Corespondent Știrile PRO TV: „Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și este adresat persoanelor fizice care au deja panouri fotovoltaice și calitatea de prosumator. Statul decontează cel mult 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 15 mii de lei, cu TVA inclus. Totuși, pentru a fi eligibilă, bateria trebuie să aibă o capacitate de cel puțin 10 kilowați-oră.”

Beneficiarii nu trebuie să se grăbească să aleagă o firmă. După aprobarea dosarului, au la dispoziție 90 de zile pentru a selecta un instalator și pot schimba firma dacă nu sunt mulțumiți de ofertă.