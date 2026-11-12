Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.532 de lei, cu 35 de lei (+0,4%) mai mult decât în luna precedentă.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde media a fost de 13.513 lei, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13.336 de lei.

La polul opus, cele mai mici câștiguri salariale medii nete au fost raportate în alte activități de servicii, cu 2.982 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 3.005 lei.

Cum au evoluat salariile în septembrie 2026 față de anul trecut

Comparativ cu luna septembrie 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,0%.

În ceea ce privește evoluția salariilor în raport cu prețurile de consum, indicele câștigului salarial real a fost de 98,5% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului precedent.

Comparativ cu luna august 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 99,7%.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 234,5%, cu 0,6 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în august 2026.

În ce domenii au crescut cel mai mult salariile

Potrivit INS, în septembrie 2026, câștigul salarial mediu net a crescut în majoritatea activităților din sectorul economic, comparativ cu luna august.

Evoluția a fost determinată, în principal, de acordarea unor prime ocazionale, precum prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite, de drepturi în natură și ajutoare bănești, de sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

De asemenea, creșterile salariale au fost influențate de realizările de producție sau de încasările mai mari, în funcție de contracte și proiecte.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net, la nivel de diviziuni CAEN Rev.3, au fost înregistrate în următoarele domenii:

- 13,4% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

- 12,7% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului.

- Între 5,5% și 10,0% în extracția minereurilor metalifere, activități de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun, industria metalurgică, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor, activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, precum și activități de management și consultanță în management.

- Între 2,5% și 4,5% în alte activități industriale, activități de servicii privind forța de muncă, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, activități de programare și consultanță în tehnologia informației, activități de închiriere și leasing, alte activități extractive, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, alte activități profesionale, științifice și tehnice, fabricarea substanțelor și produselor chimice, fabricarea de mobilă, transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice și activități asociative diverse.

În ce domenii au scăzut salariile

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna august 2026 au fost determinate de acordarea, în lunile precedente, a unor prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

De asemenea, diminuările au fost influențate de nerealizările de producție sau de încasările mai mici, în funcție de contracte și proiecte.

Cele mai importante scăderi ale câștigului salarial mediu net, la nivel de diviziuni CAEN Rev.3, au fost:

- 9,3% în activități de jocuri de noroc și pariuri.

- Între 5,5% și 7,0% în activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, activități juridice și de contabilitate.

- Între 2,5% și 5,0% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii.

Evoluția salariilor în sectorul bugetar

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a înregistrat ușoare scăderi în septembrie 2026 față de luna precedentă în sănătate și asistență socială (-0,5%), respectiv în administrația publică (-0,2%).

În învățământ, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna august, cu 1,0%.

De ce fluctuează câștigurile salariale pe parcursul anului

INS precizează că, în cursul anului, se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație, respectiv decembrie și martie/aprilie.

Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate și conduc, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Câștigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net și din alte fonduri, cu excepția sumelor compensatorii și a sumelor plătite retroactiv ca urmare a câștigării în instanță a drepturilor bănești aferente anilor anteriori, la numărul mediu al salariaților, potrivit INS.