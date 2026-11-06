Aceste sisteme le permit să utilizeze surplusul de curent produs în timpul zilei pe parcursul serii sau atunci când instalația nu mai este activă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Programul are un buget total de 400 de milioane de lei, iar înscrierile pentru persoanele fizice încep pe 20 noiembrie. Mai întâi, trebuie validați instalatorii care vor participa în program. Aceștia se pot înscrie în perioada 16–20 noiembrie. Apoi, din 20 noiembrie, de la ora 10:00, se deschide sesiunea pentru persoanele fizice, care se încheie pe 25 noiembrie, la miezul nopții. Statul va acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 15.000 de lei. Pentru a primi finanțarea, solicitantul trebuie să fie deja prosumator, adică să aibă panouri fotovoltaice și să livreze energie în rețea. Va avea nevoie și de contractul de prosumator, certificatul de racordare, factura de energie și certificate fiscale. Înscrierea se face online, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu.”