Activele strategice profitabile nu vor fi vândute sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă, dar va fi păstrată posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăţilor din energie deja listate, potrivit Programului de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu.

„Redefinim rolul companiilor şi regiilor de stat pornind de la misiunea lor de interes public şi strategic, pe baza Liniilor directoare ale OCDE privind întreprinderile de stat şi a celorlalte angajamente internaţionale ale României. Fiecare companie are o misiune clară, obiective comerciale şi de politică publică stabilite explicit şi indicatori de performanţă măsurabili şi publici; performanţa se evaluează nu doar prin profit, ci şi prin calitatea, accesibilitatea, continuitatea şi eficienţa serviciilor. Obligaţiile de serviciu public se identifică distinct şi se finanţează transparent, separat de activitatea comercială, iar conducerea este profesionistă, evaluată şi sancţionată pe baza rezultatelor. Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară şi fără o evaluare corectă, dar păstrăm posibilitatea listării unor pachete minoritare, pe modelul societăţilor din energie deja listate", se menţionează în document.

Companiile de stat cu pierderi pot fi lichidate

Totodată, Consiliile de administraţie şi de supraveghere vor fi formate din profesionişti selectaţi transparent, iar contractele de mandat semnate la noile numiri vor prevedea evaluarea anuală pe indicatori financiari şi nefinanciari, cu revocare la neîndeplinire.

„Nicio capitalizare, garanţie sau conversie de creanţe pentru o companie de stat nu se aprobă fără plan de viabilitate, termen şi responsabil nominal. Indicatorii, indemnizaţiile şi rezultatul fiecărei companii înainte şi după subvenţii se publică într-un tablou de bord naţional administrat de AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice).

De asemenea, companiile de stat cu pierderi în 2 ani consecutivi vor trece printr-o analiză independentă şi vor primi un rating public de la A (performanţă solidă, fără sprijin public) la E (neviabilă), după o metodologie aprobată de AMEPIP. Pentru companiile clasate D sau E, autoritatea tutelară va decide în maximum 6 luni redresarea pe bază de plan, parteneriatul public-privat sau lichidarea. Trei ani consecutivi de pierderi, fără un contract de serviciu public care să justifice activitatea, vor declanşa ieşirea din portofoliul statului, iar companiile cu capital propriu negativ care nu pot fi redresate vor intra în procedura legală de insolvenţă, cu plan social pentru angajaţi.