Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, Executivul comunitar i-ar fi informat pe miniștrii europeni de Finanțe, reuniți vineri la Luxemburg, că va analiza fezabilitatea utilizării unei taxe regionale pe profiturile excepționale, în ideea de a veni în sprijinul cetățenilor. Această inițiativă vine în urma solicitărilor din partea mai multor state membre, inclusiv a Germaniei, pentru ca Bruxelles-ul să analizeze o astfel de măsură, potrivit Agerpres.

În timpul crizei energetice declanșate de invazia rusească în Ucraina, UE a introdus o limită a veniturilor pentru așa-numiții producători „inframarginali” de energie electrică, precum cei din sectorul eolian și fotovoltaic. Totuși, măsura a generat venituri mult sub estimarea inițială de 50 de miliarde de euro și a declanșat acțiuni în justiție cu care UE se confruntă și în prezent, potrivit comisarului european pentru climă, Wopke Hoekstra.

„Trebuie să analizăm întotdeauna toate opțiunile disponibile”, a declarat vineri Hoekstra, la sosirea sa la reuniunea ECOFIN. „Nu este o măsură lipsită de complicații”, a adăugat Hoekstra, menționând că mai multe state membre se opun unei astfel de taxe.

Șase state europene au solicitat introducerea unei taxe pe profiturile excepționale

Războiul din Iran a perturbat livrările de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, ducând la o creștere bruscă a prețurilor la unele produse precum motorina. Guvernele din cele 27 de state membre UE caută soluții pentru a atenua impactul asupra consumatorilor și a companiilor, într-o perioadă în care multe țări se confruntă deja cu constrângeri bugetare.

Într-o scrisoare transmisă la începutul acestui an, Germania, Portugalia, Spania, Austria, Italia și Polonia au solicitat UE să propună o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor din energie.

„Vedem cum rafinăriile și companiile petroliere profită de această criză, în timp ce consumatorii sunt, în cele din urmă, cei care suportă povara. Mă aștept ca, acum, Comisia să prezinte propuneri concrete”, a declarat joi ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil.

Reducerea prețurilor la energie, pe agenda summitului UE de la Bruxelles

Reducerea prețurilor la energie va fi una dintre temele principale de discuție ale liderilor UE la summitul care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Cu toate acestea, există puține soluții evidente, având în vedere că blocul comunitar depinde de țări terțe pentru marea majoritate a aprovizionării cu combustibili fosili. Comisia a precizat deja că statele membre ar putea aplica, la nivel național, un plafon pentru profiturile excepționale ale companiilor din energie.