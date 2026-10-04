Companiile se confruntă cu dificultăţi în accesarea finanţării externe, spre deosebire de rivalii americani care s-au împrumutat masiv pentru a-şi susţine expansiunea, potrivit unor date ale Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters, preluat de News.ro.

Aproximativ 72% dintre companiile europene intenţionează să utilizeze resurse interne, precum fluxurile de numerar sau profiturile reinvestite, pentru finanţarea investiţiilor în AI, potrivit unei analize publicate pe blogul BCE.

Companiile europene folosesc fonduri proprii

Doar 16% dintre companii intenţionează să apeleze la credite bancare, 6% au indicat finanţarea prin capital şi fonduri de venture capital, iar numai 1% iau în calcul emiterea de titluri de datorie.

„Rolul limitat al finanţării externe ridică întrebări importante privind potenţialele bariere din ecosistemul financiar al zonei euro”, se arată în analiză, care nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a BCE.

Dificultăţile sunt mai pronunţate în cazul investiţiilor în active necorporale. Companiile au şanse mai mari să obţină finanţare externă atunci când investesc în active tangibile, precum echipamente hardware sau infrastructură de date, deoarece acestea pot fi utilizate drept garanţii.

Companiile întâmpină dificultăți la finanțare

Peste 80% dintre companiile analizate intenţionează să utilizeze o singură sursă de finanţare pentru investiţii, în locul unei combinaţii de instrumente, iar în majoritatea cazurilor aceasta este reprezentată de fondurile proprii.

Situaţia contrastează cu cea din Statele Unite, unde marile companii tehnologice investesc sute de miliarde de dolari în extinderea infrastructurii pentru inteligenţă artificială şi au recurs masiv la pieţele de obligaţiuni pentru finanţare.

Nivelul împrumuturilor contractate de giganţii tehnologici americani a devenit atât de ridicat încât aceştia concurează cu alte companii şi chiar cu emitenţii suverani pentru atragerea capitalului pe anumite segmente ale pieţelor de datorie, potrivit Reuters. Expansiunea investiţiilor în AI din Europa rămâne, în schimb, mult mai modestă.