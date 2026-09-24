Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Guvernului, proiectul a fost demarat la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu.

Noul sistem reunește, în premieră, informații despre 121 de companii active care se află sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea unei instituții publice tutelare centrale, oferind totodată detalii complete despre persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul acestora.

Prin intermediul platformei guvernanta.gov.ro, publicul are acces la peste 1.350 de documente oficiale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, care vizează membrii directoratelor și ai consiliilor de administrație sau de supraveghere. Volumul de date include peste 650 de CV-uri ale persoanelor aflate la conducere și mai mult de 600 de contracte de mandat.

Cumul de funcții și salarii de peste 100.000 de lei

Informațiile agregate pe noul portal scot la iveală statistici relevante despre remunerarea și implicarea liderilor din companiile statului. Datele arată că peste 100 de persoane cumulează simultan cel puțin două funcții.

În ceea ce privește veniturile lunare, peste 370 de persoane încasează sume de până la 25.000 de lei. Alte 115 au remunerații cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei, în timp ce 36 de persoane câștigă lunar între 50.000 și 100.000 de lei. Platforma relevă și un caz extrem: o singură persoană încasează un venit lunar ce depășește pragul de 100.000 de lei.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a subliniat că acest demers este esențial pentru a evalua eficiența reală a întreprinderilor publice. „Transparentizarea şi deschiderea uşilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuşi să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”, a declarat oficialul.