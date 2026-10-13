Uniunea Europeană analizează posibilitatea introducerii unei taxe la nivel comunitar asupra profiturilor excepţionale obţinute de companiile petroliere şi de gaze, în condiţiile în care guvernele caută fonduri pentru a sprijini populaţia afectată de creşterea facturilor la energie, transmit Reuters și News.ro.

Comisarul european pentru climă şi fiscalitate, Wopke Hoekstra, a declarat luni că Executivul comunitar înfiinţează un grup de lucru pentru a evalua avantajele, dezavantajele şi fezabilitatea juridică a unei asemenea măsuri. Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia şi Austria au solicitat deja Comisiei Europene să examineze această posibilitate.

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut puternic în urma războiului dintre SUA, Israel şi Iran, care a perturbat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz. Cotaţia petrolului Brent a atins aproape 120 de dolari pe baril la sfârşitul lunii aprilie şi se menţine cu peste 70% peste nivelul de la începutul anului, majorând profiturile producătorilor şi rafinăriilor.

UE a introdus din 2022 o astfel de măsură, dar este încă în instanță, contestată de companii

Hoekstra a avertizat că orice nouă taxă trebuie analizată atent din punct de vedere juridic. UE a introdus o măsură similară în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, însă aceasta este încă contestată în instanţă de companii, inclusiv ExxonMobil.

Taxa din 2022 prevedea o cotă minimă de 33% aplicată profiturilor care depăşeau cu peste 20% media câştigurilor din anii precedenţi şi a generat venituri de aproape 29 de miliarde de euro. Unele state au adoptat deja măsuri naţionale, Portugalia introducând o taxă de 33% asupra profiturilor excepţionale realizate în 2026 de companiile petroliere şi de rafinare.