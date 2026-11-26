Generează rezumat cu AI

Operatorii de distribuție și-au asumat integrarea a 3,358 milioane de noi locuri de consum în următorii doi ani, astfel încât, la 31 decembrie 2028, ponderea utilizatorilor integrați în sistemul de măsurare inteligentă a energiei electrice să ajungă la 70% la nivel național.

Operatorii de distribuție au planificat integrarea a 1.361.182 de locuri de consum în anul 2027 și a 1.996.633 în anul 2028, ceea ce înseamnă un total de 3.357.815 de noi utilizatori în cei doi ani, potrivit calendarului actualizat aprobat de ANRE. Prin actualizarea acestui calendar se urmărește accelerarea implementării contoarelor inteligente, valorificarea oportunităților de finanțare europeană și creșterea gradului de digitalizare a rețelelor electrice din România.

„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator. Nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Fondurile europene disponibile, inclusiv Fondul pentru modernizare, reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea investițiilor, iar operatorii trebuie să valorifice aceste resurse pentru a-și respecta angajamentele”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, citat în comunicat.

Diferențe semnificative între zonele de concesiune

Potrivit datelor centralizate de ANRE la 31 decembrie 2025, la nivel național erau integrați în sistemele de măsurare inteligentă 3.578.830 de utilizatori, reprezentând 34,54% din totalul locurilor de consum. Gradul de realizare cumulat era de aproximativ 98% față de planificarea prevăzută în calendar.

Evoluția diferă însă semnificativ între zonele de concesiune. La finalul anului 2025, patru zone depășiseră țintele cumulate planificate: Distribuție Energie Oltenia (115%), Rețele Electrice Muntenia (114%), Rețele Electrice Banat (112%) și Rețele Electrice Dobrogea (110%). Delgaz Grid înregistrase un grad de realizare de 93%, în timp ce zonele DEER aveau valori cuprinse între 52% și 71%.

Avantajele pentru utilizatorii finali

Extinderea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) aduce avantaje directe utilizatorilor finali: facturare bazată exclusiv pe consumul real, eliminând necesitatea citirii periodice sau a transmiterii indexului autocitit; monitorizarea detaliată a consumului propriu de energie și posibilitatea de a optimiza costurile; identificarea mai rapidă a întreruperilor în alimentare și o calitate superioară a serviciului de distribuție.