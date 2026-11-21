Fabrica Dacia de la Mioveni, unde este produs modelul Duster, traversează o perioadă dificilă. Uzina emblematică a mărcii românești se confruntă cu o situație complicată, care îi surprinde chiar și pe cei care o conduc. În 2019, fabrica funcționa în trei schimburi, inclusiv sâmbăta, și atingea un record de peste 350.000 de mașini produse, relatează Motor.es.

Câte mașini sunt produse la Mioveni

Astăzi, acel nivel pare departe. Anul acesta, uzina a început să lucreze în trei schimburi, a trecut apoi la două schimburi și jumătate, iar în prezent funcționează în două schimburi și un sfert. Potrivit datelor prezentate, la Mioveni sunt produse aproximativ 1.062 de mașini pe zi, față de o capacitate obișnuită de 1.300 de unități. Diferența poate părea mică, dar este semnificativă pentru Dacia, una dintre mărcile importante de pe piața europeană.

Christophe Dridi, responsabil de rețeaua de uzine Dacia și unul dintre vicepreședinții grupului Renault, a vorbit despre situația fabricii de la Mioveni, care este utilizată sub capacitate și produce în prezent doar modelele Duster și Bigster. Uzina a renunțat la producția modelelor Sandero, Logan și Jogger, deoarece fabricarea acestora în România nu mai era competitivă.

Dridi a explicat că producția modelului Bigster a început la aproximativ 60.000 de unități, iar acum se apropie de 80.000. În trecut, fabrica producea anual între 200.000 și 250.000 de exemplare Duster. Oficialul recunoaște că cererea este în scădere și că rezerva de comenzi de care uzina beneficia în anii trecuți a dispărut. În plus, intrarea puternică a producătorilor chinezi pe piață are efecte asupra activității.

Principalul rival al uzinei din România

Situația impune găsirea unor soluții, însă perspectivele nu sunt încurajatoare pentru fabrica din România. S-a anunțat deja că Mioveni nu va găzdui viitoarele proiecte ale mărcii, acestea urmând să fie repartizate uzinei din Valladolid, Spania. Fabrica spaniolă este principalul rival al celei românești și ar putea deveni inclusiv locul în care va fi produs Duster.

Analiza lui Dridi exclude și alți posibili candidați. Marocul produce, în principal, mașini mici, segment în care Mioveniul nu mai este competitiv. India nu se află în Europa, iar uzina Renault din Bursa, Turcia, funcționează deja la capacitate maximă și este în afara Uniunii Europene. Acest lucru ar putea reprezenta un dezavantaj dacă va fi pus în aplicare planul „Made in Europe”.

Astfel, dintre cele două fabrici Renault din Spania, Dridi indică Valladolid, nu Palencia.

Ce modele sunt produse la Valladolid

În prezent, la Valladolid sunt produse modelele Captur și Symbioz, în timp ce fabrica din Palencia asamblează Austral, Espace și Rafale. Dridi a explicat că Valladolid produce Captur, un model comparabil cu Duster.

„Sunt similare. Nu mă refer la design, ci la procesul industrial. Dacă acolo se poate produce Captur, imaginați-vă că se poate produce și Duster!”, a declarat oficialul.

Deocamdată, nu a fost luată nicio decizie, însă declarația este relevantă, având în vedere că Dridi coordonează uzinele care produc mașini pe platforma Dacia.

Executivul Renault spune clar că fabrica din România trebuie să primească modele noi, pe lângă cele două pe care le produce în prezent. Mihai Bordeanu, directorul Dacia, a transmis un mesaj similar și a avertizat că uzina ar putea pierde chiar și următoarele generații ale celor două SUV-uri, dacă nu își îmbunătățește competitivitatea.

Și Katrin Adt, șefa Dacia, a comentat situația. Ea a precizat că închiderea fabricii de la Mioveni nu este luată în calcul, dar a adăugat că nu există niciun proiect nou care să poată fi anunțat pentru această uzină. Prin urmare, viitoarele generații Sandero și alte modele vor fi produse în alte fabrici.

Valladolid are propriile probleme

Faptul că Valladolid este luată în calcul pentru producția modelului Duster nu înseamnă că uzina spaniolă nu se confruntă, la rândul ei, cu dificultăți. În octombrie, Provost a afirmat că producția fabricii din Valladolid a scăzut cu 20% din cauza concurenței modelelor plug-in hybrid chinezești. Cifra a fost comunicată de Renault, fără o defalcare independentă a datelor.

Grupul a anunțat investiții de 600 de milioane de euro în Spania, în perioada 2026-2030. Planul prevede alocarea a cinci modele fabricilor din Valladolid și Palencia, dintre care două vor fi electrice, precum și construirea unei noi linii de producție a bateriilor la Valladolid.

Cu toate acestea, cele două uzine spaniole se confruntă deja cu presiunea concurenței fabricilor din Turcia și Maroc.

Prin urmare, declarația lui Dridi nu reprezintă un anunț oficial privind mutarea producției Duster, ci oferă indicii despre modul în care Renault își distribuie activitatea între fabrici, care concurează între ele pentru atragerea de noi modele. Valladolid se află deja printre variante. Rămâne de văzut ce decizie va lua grupul.