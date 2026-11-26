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Faţă de septembrie 2025, s-a înregistrat un recul atât ca serie brută cu 9%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,9%. În primele nouă luni din 2026, volumul cifrei de afaceri s-a redus, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, atât ca serie brută cu 8,5%, cât şi ca serie ajustată cu 8,2%.

„ Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna septembrie 2026 faţă de luna august 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 11,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%. Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna septembrie 2026 faţă de luna septembrie 2025, a scăzut atât ca serie brută cu 9,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,9%”, arată, joi, INS într-un comunicat de presă.

În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, în ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 11,2%, din cauza scăderilor înregistrate la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (14,0%), activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (8,3%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (4,9%). Au înregistrat creșteri activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (9,8%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (0,5%), potrivit datelor INS.

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 1,3%.

INS precizează că în septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 9% mai mică faţă de luna septembrie 2025, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (27,7%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (9,4%) şi la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (3,3%). Pe de altă parte, au înregistrat creşteri activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (20,2%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (14,1%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a fost raportată o scădere de 9,9%.

Potrivit datelor INS, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2026 a înregistrat o cifră de afaceri cu 8,5% mai mică comparativ cu perioada similară din 2025, pe fondul scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (18,5%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (10,3%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (7,5%).

Totodată, au înregistrat avans activitǎţile agenţiilor turistice şi turoperatorilor (9,4%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (5,0%).

INS mai arată că activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, a scăzut cu 8,2%.