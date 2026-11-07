Investitorii au reacționat puternic în această săptămână, pe măsură ce au analizat rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite. Piețele au fost cuprinse de panică la perspectiva că victoriile democraților ar putea conduce la reglementări mai stricte pentru inteligența artificială și centrele de date.

Tensiunile au culminat cu cea mai amplă vânzare masivă de acțiuni din ultimul an, principalii indici bursieri înregistrând cele mai mari pierderi de când tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump au provocat turbulențe pe piețe, în aprilie anul trecut.

Sectorul tehnologic a fost cel mai afectat, însă niciun domeniu nu a fost ocolit de scăderi, informează Business Insider.

Indicele Dow Jones Industrial Average s-a prăbușit cu peste 1.800 de puncte, în timp ce Nasdaq 100, dominat de companii tehnologice, a pierdut peste 6%.

Potrivit unei analize Wells Fargo, fondurile speculative (hedge funds) și-au lichidat pozițiile în cel mai rapid ritm din ultimii peste zece ani.

În același timp, datele Vanda Research, companie care monitorizează fluxurile de investiții ale persoanelor fizice în acțiuni și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), arată că joi a fost ziua cu cele mai mari vânzări realizate de investitorii individuali de la începutul pandemiei.

Patru indicatori ilustrează amploarea pierderilor de pe piețele financiare.

1. Nasdaq 100 a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi

Indicele Nasdaq 100 a pierdut joi aproximativ 2.300 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră.

În același timp, indicele mai larg S&P 500 a înregistrat o reducere a valorii de piață de aproximativ 3.000 de miliarde de dolari.

Ședința de joi a marcat cea mai puternică scădere a Nasdaq din martie 2020, când izbucnirea pandemiei de COVID-19 a provocat prăbușirea burselor.

Dimensiunea pierderilor reflectă amploarea retragerii investitorilor din activele considerate riscante, în special din companiile tehnologice care au beneficiat de creșterea investițiilor în inteligența artificială.

2. Producătorii de cipuri au avut cea mai slabă zi din ultimii șase ani

Companiile producătoare de semiconductori, aflate în centrul investițiilor legate de inteligența artificială, au fost puternic afectate.

Investitorii au încercat să își reducă expunerea la producătorii de hardware pentru AI, pe fondul temerilor că dezvoltarea infrastructurii tehnologice ar putea încetini.

Fondul iShares Semiconductor ETF, care urmărește performanța companiilor din industria semiconductorilor, a scăzut cu 11%, înregistrând cea mai slabă zi din ultimii șase ani.

Cele mai importante scăderi de joi au fost:

Companie / Fond Simbol bursier Scădere

Sandisk SNDK -20%

Micron MU -16%

iShares Semiconductor ETF SOXX -11%

Broadcom AVGO -10%

Nvidia NVDA -9%

Intel INTC -8%

Scăderile au afectat atât producătorii de cipuri utilizați în centrele de date, cât și companiile care furnizează componente pentru infrastructura tehnologică.

3. Petrolul s-a ieftinit cu 21% față de cel mai recent maxim

În paralel cu scăderile bursiere, prețurile petrolului au înregistrat pierderi importante în această săptămână.

Evoluția sugerează că investitorii anticipează posibilitatea ca parlamentarii democrați să contribuie la încheierea mai rapidă a războiului dintre Statele Unite și Iran.

Cotația petrolului Brent, reperul internațional al pieței, a coborât miercuri până la 93 de dolari pe baril.

Această valoare reprezintă o scădere de aproximativ 21% față de maximul recent de 118 dolari pe baril.

La rândul său, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a ajuns miercuri până la 96 de dolari pe baril.

Reducerea prețurilor petrolului a contribuit și la diminuarea temerilor privind inflația, influențând evoluția pieței obligațiunilor guvernamentale.

4. Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a scăzut cu peste 50 de puncte de bază față de maximul recent

Retragerea masivă a investitorilor din activele riscante a provocat o orientare către instrumentele considerate mai sigure.

În acest context, investitorii au cumpărat obligațiuni guvernamentale americane, ale căror randamente se află încă la niveluri printre cele mai ridicate din ultimele aproximativ două decenii.

Randamentele titlurilor de stat americane au scăzut pe toate scadențele în ședința de joi.

Această evoluție a fost susținută și de ieftinirea petrolului, care a redus îngrijorările privind presiunile inflaționiste.

Randamentul de referință al obligațiunilor americane pe 10 ani a scăzut joi cu nouă puncte de bază, ajungând la aproximativ 4,84%.

Comparativ cu maximul de 5,34% atins la începutul acestei toamne, randamentul a coborât cu aproximativ 51 de puncte de bază, potrivit datelor prezentate.

Evoluția randamentelor pentru alte scadențe:

Titluri de stat americane Randament Scădere joi

Obligațiuni pe 2 ani 4,47% -11 puncte de bază

Obligațiuni pe 5 ani 4,61% -7 puncte de bază

Obligațiuni pe 30 de ani 5,25% -3 puncte de bază