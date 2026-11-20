A atras peste 80 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că aproape toți angajații companiei care au acțiuni au devenit milionari peste noapte. Aproape 600 dintre ei au avut peste 100 de milioane fiecare. Însă entuziasmul investitorilor începe să se topească. Acțiunile Anthropic au scăzut în cursul tranzacțiilor de astăzi și cu 16%.

Bernard Condon, Associated Press: „Gigantul din domeniul inteligenței artificiale Anthropic a debutat la bursă prin cea mai mare listare din istorie, depășind oferta publică inițială a companiei SpaceX, realizată cu doar câteva luni în urmă. Compania a atras peste 80 de miliarde de dolari. Și vorbim despre o companie care nu produce bani, care nu înregistrează niciun profit”.

Joi, cererea a fost foarte mare, iar Wall Street-ul s-a grăbit să investească, la prima ocazie, într-un model de inteligență artificială de ultimă generație – Claude, care poate crea singur aplicații, folosind limbajele de programare.

Bernard Condon, Associated Press: „Acțiunile au crescut cu 30% în doar câteva momente, depășind pragul de 100 de dolari pe acțiune”.

Allison Morrow, CNN: „Acest lucru a dus la o creștere spectaculoasă a valorii participațiilor deținute de angajați. Compania are aproximativ 5.300 de angajați, iar 5.100 dintre aceștia dețin acum acțiuni în valoare de peste un milion de dolari. Aproximativ 600 dintre ei au participații evaluate la peste 100 de milioane de dolari. Este cu adevărat spectaculos să vezi cum aproape întregul personal al unei companii câștigă, practic, la loteria financiară peste noapte”.

E drept că entuziasmul investitorilor s-a mai domolit. Astăzi, în primele ore de tranzacționare, acțiunile Anthropic au scăzut cu 16%.

Evoluția este o consecință a tendinței negative care afectează sectorul inteligenței artificiale în ultimele două luni.

Asta pentru că…

Bernard Condon, Associated Press: „Investitorii au devenit în ultima perioadă extrem de îngrijorați de posibilitatea ca așa-numita bulă a inteligenței artificiale să se spargă”.