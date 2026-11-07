El a explicat că este important ca aceste cheltuieli ale statului să fie cât mai bine chibzuite, potrivit News.ro.

Luca Niculescu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cernavodă, cum va reduce cheltuielile la Palatul Victoria şi cum le va recomanda miniştrilor să reducă din cheltuieli.

”Am dat în şedinţa de Guvern aceste instrucţiuni pentru ca fiecare minister, fiecare instituţie să vină să prezinte planuri prin care pot să îşi reducă cheltuielile. Sincer, nu cred că dacă aş veni de la Palatul Victoria şi aş spune faceţi toţi în modul X sau în modul Y ar fi cea mai bună soluţie. Sau nu ştiu dacă ar fi, nu este prima soluţie la care ne gândim. Prima la care ne gândim este cea pe care am dat-o în lucru şi sper ca până la finalul săptămânii viitoare să avem primele propuneri concrete. Vom vedea care sunt, le vom analiza”, a declarat Luca Niculescu.

El a precizat că este important să fie cât mai chibzuite cheltuielile statului.

”Este important ca cheltuielile statului să fie cât mai bine chibzuite, pentru că trebuie să cerem întâi de la noi înainte de a cere de la ceilalţi. Dar mai sunt şi alte piste pentru a creşte veniturile statului. O colectare mai bună şi aici lucrăm strâns cu Ministerul de Finanţe. Creşterea economică pe care o aştept şi nu cred că va fi o aşteptare în van pentru anul viitor, în aşa fel încât românii să poată trăi mai bine”, a declarat premierul Niculescu.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, prezent la conferinţa de presă, a afirmat că atunci când iei astfel de măsuri de reducere a cheltuielilor este important ca acestea să nu fie la fel peste tot.

”Există o specificitate la nivelul fiecărui minister şi e important ca acele măsuri să vină la pachet şi cu rezultat. Adică nu este totuna doar să reduci cheltuielile şi lucrurile să meargă prost după aceea. Trebuie să reduci cheltuielile, dar lucrurile să meargă la fel de bine ca şi înainte. Şi asta o spun ca experienţă, ce am găsit la Ministerul Energiei”, a transmis ministrul Energiei.