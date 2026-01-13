Modificări la eșalonarea datoriilor fiscale. Anunțul oficial al ANAF

Sistemul de eşalonare la plată a datoriilor fiscale a fost reformat începând cu 1 ianuarie 2026, prin modificarea Codului de procedură fiscală, noile reglementări vizând reducerea tratamentelor preferenţiale şi sprijinirea disciplinei financiare.

"Începând cu data de 01 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eşalonărilor la plată, care prevăd astfel reformarea sistemului de eşalonări prin reducerea tratamentelor fiscale preferenţiale şi sprijinind totodată disciplina fiscală în rândul tuturor categoriilor de contribuabili. Astfel, în cazul eşalonării la plată în formă simplificată: aceasta este accesibilă tuturor contribuabililor care înregistrează datorii în limita unor praguri maxime, în cazul persoanelor fizice această limită fiind de 100.000 lei, iar în cazul persoanelor juridice limita fiind de 400.000 lei", se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Conform sursei citate, noile condiţii ale accesării eşalonării la plată în formă simplificată pentru contribuabilii persoane juridice sunt următoarele: trebuie să fie entităţi înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii de eşalonare; vechimea datoriilor să fie de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii de eşalonare; eşalonarea simplificată se acordă pe o perioadă de maximum 12 luni; eşalonarea simplificată se acordă fără constituirea de garanţii sau depunerea unui contract de fideiusiune - doar în baza cererii de eşalonare depusă de contribuabil la ANAF.

În ceea ce priveşte eşalonarea clasică, aceasta poate fi accesată de către orice contribuabil, inclusiv de către persoanele fizice, care se află în dificultate financiară şi pot plăti ratele pe perioada eşalonării. Eşalonarea clasică se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, cuantumul datoriilor care se eşalonează nu este limitat la un prag maxim, iar aceasta se acordă cu constituirea de garanţii sau depunerea unui contract de fideiusiune.

Contractul de fideiusiune se prezintă în situaţia în care, la solicitarea eşalonării la plată, contribuabilii: figurează cu alte datorii pentru care nu se acordă eşalonare la plată; nu deţin bunuri ori cele deţinute în proprietate sunt insuficiente, pentru garantarea datoriilor care fac obiectul eşalonării la plată; persoanele juridice solicitante sunt înfiinţate cu mai puţin de 12 luni anterior depunerii cererii de eşalonare, pentru garantarea datoriilor care fac obiectul eşalonării la plată.

Noile măsuri nu se aplică în mod automat tuturor contribuabililor

Contractul de fideiusiune mai poate fi solicitat, de asemenea, în situaţiile: modificării eşalonării la plată, pentru garantarea datoriilor pentru care se solicită includerea în eşalonare la plată; menţinerii eşalonării la plată, pentru garantarea datoriilor exigibile care trebuie achitate, astfel încât eşalonarea să îşi menţină valabilitatea.

ANAF precizează că nu execută garanţiile şi/sau contractul de fideiusiune, decât în cazul în care contribuabilii nu îşi plătesc datoriile, conform calendarului de eşalonare stabilit.

Prin instituirea acestor noi reglementări, instrumentul eşalonării la plată rămâne unul viabil şi accesibil pentru acei contribuabili loiali, aflaţi în dificultate financiară temporară, care pot accesa forma simplificată a eşalonării (în cazul sumelor mai mici de 400.000 lei) sau eşalonarea clasică, dar cu garanţii (în cazul sumelor mai mari), precizează ANAF.

"Noile măsuri vizează eliminarea utilizării abuzive a instrumentului eşalonării la plată de către contribuabilii care anterior acumulau datorii semnificative la bugetul de stat (sumele datorate iniţial creşteau semnificativ pe parcursul derulării perioadei de eşalonare, ajungându-se ca, în final, să fie apelate mecanismele juridice de concordat preventiv şi de insolvenţă, statul aflându-se practic în imposibilitatea recuperării de mari datorii în unele dintre situaţii). Totodată, instrumentele de eşalonare rămân o soluţie de sprijin fiscal pentru antreprenorii şi companiile corecte, care demonstrează intenţia reală de a achita datoriile bugetare.

ANAF precizează că aceste măsuri nu se aplică în mod automat tuturor contribuabililor, sunt utilizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege şi descurajează accesarea abuzivă a eşalonărilor la plată în scopul amânării nejustificate a achitării datoriilor", se arată în comunicat.

Totodată, instituţia menţionează că noile reglementări definesc cu claritate condiţiile în care pot fi accesate eşalonările la plată, contribuind astfel atât la asigurarea unui grad crescut de responsabilizare a datornicilor cât şi la asigurarea unei mai bune predictibilităţi privind veniturile fiscale ale României.

"Referitor la atragerea răspunderii solidare, prevederile Codului de procedură fiscală referitoare la atragerea răspunderii solidare nu au fost modificate; astfel, rezultă că nu răspund solidar contribuabilii care acţionează cu bună credinţă pentru declararea şi/sau achitarea obligaţiile fiscale la scadenţă. ANAF continuă dialogul instituţional cu mediul de afaceri şi va continua să ofere îndrumare şi clarificări contribuabililor care solicită asistenţă, în vederea aplicării corecte şi unitare a noilor prevederi legale", se mai arată în comunicat.

