"În anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială şi valoarea burselor se menţin la nivelul lunii decembrie 2025", a transmis Guvernul. Ordonanţa de urgenţă include mai multe modificări în domeniile fiscal şi energie, precum şi completări sau revizuiri ale unor acte normative. Printre prevederile ordonanţei se numără reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum şi diminuarea unor taxe şi impozite locale pentru persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii legali ai acestora.

Fără buget, cu tăieri la investiții și taxe mai mari, România a trecut pe excedent bugetar

Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 850 de milioane de lei, respectiv 0,04% din PIB, faţă de deficitul de 11,01 miliarde de lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025.

În prima lună a anului, în premieră din 2019, bugetul a avut nu „gaură” ci excedent, după cum a anunțat Alexandru Nazare la interviurile Știrilor ProTV. Ulterior, Ministerul a revenit cu un comunicat de presă în care a prezentat mai în detaliu execuția bugetară (veniturile și cheltuielile statului pentru prima lună de 2026).

Pe scurt, excedentul bugetar se datorează, pe partea de venituri, majorării TVA și accizelor, iar pe partea de cheltuieli înghețării salariilor și pensiilor, tăierea unor sporuri ale bugetarilor și nu în ultimul rând bugetului redus acordat investițiilor din fonduri proprii în economie.

Astfel, încasările din TVA au fost în ianuarie 2026 de circa 13 miliarde de lei, creștere de 24 față de perioada similară a anului trecut. la accize creșterea a fost de 7%.

Pe partea de cheltuieli, anvelopa salarială a bugetarilor a scăzut cu 3,4%, respectiv 474 milioane de lei până la un nivel de 13,54 miliarde de lei. O scădere importantă a avut loc și la categoria „bunuri și servicii” unde bugetul a scăzut cu 13% până la un nivel de 6,5% miliarde de lei.

De remarcat că una dintre cele mai mari cheltuieli, de 48% a avut loc la capitolul „cheltuieli de capital” (investiții operate din fonduri proprii ale statului, respectiv fără a include banii din surse precum fondurile europene sau PNRR.

Dacă ne raportăm la totalul investițiilor, la cele 1,4 miliarde din fonduri proprii, dar și banii de la UE (fonduri UE și PNRR), în prima lună a anului nivelul lor este sub cheltuiala cu dobânzile aferente datoriei guvernamentale de 3,53 miliarde de lei.