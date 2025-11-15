ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Alexandru Nazare a lăudat la începutul lunii octombrie creșterea de 11% a sumelor colectate la bugetul de stat de către ANAF. Ministrul a subliniat că este „doar un început” și că „o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate”. Oficialul a vorbit despre „efortul uriaș”, dar și despre faptul că „recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă”.

În ciuda eforturilor de la ANAF, transparență rămâne un aspect deficitar al activității desfășurate de această instituție, asta deși în unele cazuri efortul ar putea fi unul minim. Mai exact, soluțiile IT nu sunt puse și în slujba cetățenilor, ceea ce îngreunează accesul la informații publice, precum lista marilor datori

Transparență cu jumătate de măsură la ANAF

Știrile ProTV readuce în discuție problema transparenței în ceea ce privește lista marilor datori de la ANAF. Această problemă a fost semnalată inițial în luna martie, alături de modul în care Fiscul s-a apărat în acest caz.

În urmă cu mai bine de jumătate de an atrăgeam atenția asupra faptului că site-ul ANAF oferă o transparență limitată în cazul listei marilor datornici. Mai exact, deși instituția pune la dispoziție informații despre datoriile companiilor către stat, platforma prin care acestea pot fi accesate nu permite o imagine clară și completă a situației.

Cu alte cuvinte, este imposibil să afli direct cine sunt marii datornici la buget. Pe site-ul Fiscului nu există nicio secțiune sau funcție care să arate acest lucru: ori știi deja cine sunt și cauți confirmarea, ori trebuie să parcurgi manual cele 2.741 de pagini disponibile în luna martie care, la momentul scrierii acestui articol, au devenit 2.909.

În acest context, în martie, echipa Știrile ProTV a transmis o solicitare oficială, în baza Legii 544/2001, pentru a afla motivele pentru care instituția nu oferă informațiile într-un format transparent și ușor de utilizat – fie publicate clar pe site, fie disponibile într-un fișier editabil. Totodată, am cerut lămuriri dacă această situație este rezultatul unei politici interne sau al unor limitări tehnice ale platformei utilizate.

Poziția oficială a ANAF a fost transmisă pe 23 martie, iar ulterior, pe 26 martie, instituția a venit cu o precizare suplimentară, ca reacție la materialul de presă inițial.

În noul comunicat, ANAF a subliniat că „autoritățile fiscale publică lista datornicilor încă din anul 2003, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment”, menționând că scopul acestei liste este „creșterea responsabilității financiare a agenților economici și consolidarea încrederii cetățenilor în eficiența colectării și administrării fondurilor publice”.

După articolele de pe site-ul Știrilor ProTV, instituția a precizat că „depune constant eforturi pentru a asigura transparența și accesul facil al cetățenilor la informații” și că actualul instrument de căutare „reprezintă un pas important în direcția respectării principiului transparenței”.

„Totodată, dorim să subliniem că, deși instrumentul de căutare se bazează pe introducerea unui nume sau CUI (codul unic de identificare) al unei entități, aceasta nu înseamnă că informațiile sunt inaccesibile sau dificil de utilizat (deși, din păcate, exact asta înseamnă: nimeni nu poate afla, simplu, direct, cine sunt cei mai mari datornici, n.r.). În cazul în care utilizatorii nu dispun de aceste detalii, lista cu 2.744 de pagini menționată în articol reflectă numărul total de entități care au obligații fiscale restante, ceea ce este doar un exemplu de complexitate a bazei de date și nu un obstacol în accesarea informațiilor relevante”, au scris oficialii ANAF în răspunsul către Știrile ProTV, răspuns trimis ulterior publicului prin platformele proprii de comunicare ale instituției.

Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat

Deși transparența limitată oferită de ANAF în cazul marilor datornici îngreunează eforturile celor care vor să aibă o imagine de ansamblu asupra acestui subiect, realizarea unui top al celor mai mari restanțe poate fi făcută. Astfel, potrivit unor datelor analizate de RisCo.ro pentru ȘtirileProTV.ro, pe primul loc în topul firmelor cu datorii totale la cele patru bugete de stat se află compania Italia Tobacco SRL, care are de plătit suma de un miliard patru sute șaptezeci și opt de milioane de lei.

TOP 10 firme cu datorii la cele 4 bugete de stat:

1. Italia Tobacco SRL - 1478125525 lei;

2. Agroponte SRL - 1470671987 lei;

3. Galaxy Tobacco SA - 1301707889 lei;

4. Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA - 1276456213 lei;

5. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - 1174483865 lei;

6. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA - 1048664771 lei;

7. Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA - 1000819519 lei;

8. Urban SA - 981634905 lei;

9. Carom SA - 980766941 lei;

10. Benz Oil SRL - 789270929 lei.

În plus, când vine vorba de bugetul de pensii, cele mai multe firme cu datorii mari sunt ale statului.

TOP 10 firme cu datorii la bugetul asigurărilor sociale (pensii):

1. Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA - 820163935 lei;

2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA - 570657936 lei;

3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - 555002759 lei;

4. Societatea Națională a Căilor Ferate Române - 534194547 lei;

5. Societatea Națională a Cărbunelui SA - 248257700 lei;

6. Urban SA - 243987758 lei;

7. Moldomin SA - 129092399 lei;

8. Realitatea Media SA - 93881657 lei;

9. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA - 90448501 lei;

10. Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA - 88863568 lei.

