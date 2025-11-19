Fiscul, mai transparent după un demers Știrile ProTV.ro. Bolojan promite că ANAF va publica topul marilor datornici

Premierul Ilie Bolojan a promis că ANAF va publica un top al marilor datornici la bugetele de stat. Anunțul premierului vine după ce Știrile ProTV.ro au atras atenția asupra lipsei de transparență din acest caz.

Ilie Bolojan a răspuns în interviul acordat Știrilor ProTV.ro întrebărilor legate de transparența limitată de care dă dovadă ANAF pe tema marilor datornici la bugetele de stat.

De-a lungul ultimelor luni, echipa Știrilor ProTV.ro a vorbit despre modul în care deși, teoretic, Fiscul face publice informațiile despre datoriile acumulate către stat de companii, instituții de stat sau UAT-uri, interfața platformei face ca aceste date să fie inutile.

Informațiile oferite de ANAF nu pot fi organizate în mod crescător și, în plus, instituția nici nu oferă posibilitatea de a avea acces la ele într-un format care poate fi descărcat.

Diana Enache: „Am încercat să văd care sunt de fapt cei mai mari datornici pe site-ul finanțelor. Este o gaură neagră acea listă sunt sute de pagini. Nu poți înțelege, nu afla care este, de fapt, cel mai mare datornic către stat”.

Ilie Bolojan: „O să rog ANAF-ul să publice și un clasament, exact fel încât să existe un top, nu neapărat în ordine alfabetică, ci în ordinea datorii. Voi sesiza acest lucru, ANAF-ului în așa fel încât să publice și această variantă”.

Diana Enache: „Care este perioada de timp în care va trebui să stabiliți aceste prime 50 de companii datornice?”

Ilie Bolojan: „În câteva zile aceste date pot fi făcute publice fără niciun fel de problemă. Problema pe care o avem este să lucrăm pe fond. Este consens pe această temă. Trebuie să lucrăm în fiecare zi ca să avem o administrare mai bună a societăților comerciale de stat”.

În același interviu, Ilie Bolojan a anunțat că toate ministerele trebuie să aibă în vedere o reducere a bugetului de salarii cu până la 10% în 2026.



Urmăriți interviul integral cu premierul Ilie Bolojan aici:

Transparență cu jumătate de măsură la ANAF

Recent, Știrile ProTV.ro au readus în atenția publicului faptul că lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet de către ANAF.

Problema transparenței în ceea ce privește lista datoriilor de la ANAF a fost semnalată inițial în luna martie, alături de modul în care Fiscul s-a apărat în acest caz.

În urmă cu mai bine de jumătate de an atrăgeam atenția asupra faptului că site-ul ANAF oferă o transparență limitată în cazul listei marilor datornici. Mai exact, deși instituția pune la dispoziție informații despre datoriile companiilor către stat, platforma prin care acestea pot fi accesate nu permite o imagine clară și completă a situației.

Cu alte cuvinte, este imposibil să afli direct cine sunt marii datornici la buget. Pe site-ul Fiscului nu există nicio secțiune sau funcție care să arate acest lucru: ori știi deja cine sunt și cauți confirmarea, ori trebuie să parcurgi manual cele 2.741 de pagini disponibile în luna martie care, la momentul scrierii acestui articol, au devenit 2.909.

În acest context, în martie, echipa Știrile ProTV.ro a transmis o solicitare oficială, în baza Legii 544/2001, pentru a afla motivele pentru care instituția nu oferă informațiile într-un format transparent și ușor de utilizat – fie publicate clar pe site, fie disponibile într-un fișier editabil. Totodată, am cerut lămuriri dacă această situație este rezultatul unei politici interne sau al unor limitări tehnice ale platformei utilizate.

Poziția oficială a ANAF a fost transmisă pe 23 martie, iar ulterior, pe 26 martie, instituția a venit cu o precizare suplimentară, ca reacție la materialul de presă inițial.

În noul comunicat, ANAF a subliniat că „autoritățile fiscale publică lista datornicilor încă din anul 2003, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment”, menționând că scopul acestei liste este „creșterea responsabilității financiare a agenților economici și consolidarea încrederii cetățenilor în eficiența colectării și administrării fondurilor publice”.

După articolele de pe site-ul Știrilor ProTV.ro, instituția a precizat că „depune constant eforturi pentru a asigura transparența și accesul facil al cetățenilor la informații” și că actualul instrument de căutare „reprezintă un pas important în direcția respectării principiului transparenței”.

