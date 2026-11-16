Fondurile pot fi folosite pentru finanţarea producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării agentului termic, dar şi pentru plata facturilor restante. Autorităţile locale pot depune solicitările până la 31 decembrie 2026, iar sumele se virează în cel mult 7 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei de împrumut.

„Ministerul Finanţelor a aprobat şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 11 noiembrie 2026, Ordinul ministrului Finanţelor nr. 1.540/2026 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2026", arată, luni, Ministerul Finanţelor într-un comunicat de presă.

Actul normativ pune în aplicare măsura adoptată de Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, prin OUG nr. 43/2026 privind acordarea sprijinului pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026-2027. Astfel, autorităţile publice locale pot contracta de la Ministerul Finanţelor împrumuturi din venituri din privatizare, în limita totală de 300 de milioane de lei, fonduri care pot fi folosite pentru finanţarea producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării agentului termic, pentru plata facturilor restante şi pentru acoperirea pierderilor induse ale sistemelor centralizate de termoficare.

Ministerul Finanţelor precizează că odată cu publicarea normelor, mecanismul este complet operaţional. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale pot transmite solicitările, exclusiv electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv, iar sumele autorizate se virează în cel mult 7 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei de împrumut.

„Anul acesta am sprijinit autorităţile publice locale cu fiecare instrument pe care îl are Ministerul Finanţelor. Am deblocat 2 miliarde de lei prin mecanismul de compensare a plăţilor restante, am dat primăriilor dreptul să îşi folosească excedentul pentru protecţia copilului, pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru vârstnici şi vom face demersuri ca autorităţile să aibă resursele necesare ca proiectele PNRR care au fost începute să fie şi terminate. Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziţia oraşelor cu sistem centralizat de termoficare, pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură. Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă şi exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult şapte zile lucrătoare de la semnarea convenţiei", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Acesta le cere primarilor să nu aştepte ultima zi de depunere a cererilor, pentru că iarna nu ţine cont de calendarul administrativ. "Ministerul Finanţelor şi-a îndeplinit atribuţiile la timp. Acum fiecare leu trebuie să ajungă acolo unde contează - în căldura din casele oamenilor, afirmă ministrul.

Ce prevede mecanismul

Beneficiarii acestor împrumuturi sunt unităţile administrativ-teritoriale care asigură serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică.

Fondurile pot fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării agentului termic pentru sezonul rece 2026-2027, plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor induse.

Sursa acestor fonduri o constituie împrumuturile din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita totală de 300 de milioane de lei, contractate în anii 2026-2027.

Ministerul Finanţelor precizează că valoarea maximă pe UAT este 75 de milioane de lei pentru unităţile administrativ-teritoriale în care serviciul de termoficare este furnizat pentru cel puţin 80.001 locuinţe, respectiv 25 de milioane de lei pentru cele cu cel mult 80.000 de locuinţe.

Costul împrumutului presupune o dobândă fixă pe toată durata împrumutului - ROBOR la 3 luni plus o marjă de 1 punct procentual pentru scadenţe de până la 3 ani, 1,5 puncte procentuale pentru 3-5 ani, respectiv 2 puncte procentuale pentru 5-10 ani.

Referitor la rambursare, aceasta se face în 1-10 ani, în tranşe trimestriale egale, cu perioadă de graţie de 12 luni la rambursarea principalului şi cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral.

Instituţia arată că împrumuturile sunt exceptate de la limita de îndatorare prevăzută la art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de la plafoanele de contractare/tragere.

Condiţiile pentru obţinerea acestor împrumuturi sunt obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi lipsa restanţelor la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Mecanismul este unul rambursabil: sumele restituite reîntregesc veniturile din privatizare, iar dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

Pachetul de sprijin pentru autorităţile locale

OUG nr. 43/2026 a fost adoptată de Guvern la 30 octombrie 2026, la propunerea Ministerului Finanţelor, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din aceeaşi zi. Ordonanţa răspunde dificultăţilor financiare ale operatorilor de termoficare din subordinea autorităţilor locale la achiziţia combustibilului pentru sezonul rece 2026-2027.

Pe lângă împrumuturile de la Ministerul Finanţelor, ordonanţa permite unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la Legea finanţelor publice locale, să garanteze, până la 31 martie 2027, împrumuturile contractate de operatorii din subordine pentru achiziţia de combustibil şi, până la 31 decembrie 2026, să contracteze direct împrumuturi de la instituţii de credit în acelaşi scop, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat, se precizează în comunicat.

Normele metodologice au fost emise în termenul de 15 zile prevăzut de ordonanţă, astfel încât mecanismul să fie disponibil înainte de vârful sezonului rece.

Ministerul Finanţelor arată că măsura completează sprijinul acordat autorităţilor publice locale în 2026: mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei pentru plăţile restante ale unităţilor administrativ-teritoriale, pus în aplicare prin ordin al ministrului finanţelor în noiembrie 2026, care reduce arieratele locale şi deblochează plăţi către mediul de afaceri, precum şi posibilitatea utilizării excedentului bugetelor locale pentru finanţarea serviciilor de protecţie a copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, îngrijire a vârstnicilor şi finalizarea proiectelor din PNRR. De asemenea, este vorba de flexibilizarea calendarului de închidere a PNRR şi posibilitatea utilizării sumelor rezervate neutilizate din Programul "Anghel Saligny" pentru plata facturilor.

Cum se depun solicitările

Termenul de depunere a solicitărilor este 31 decembrie 2026 inclusiv, documentele transmise după această dată nu se iau în considerare, cu excepţia completărilor solicitate de secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Canalul de depunere este exclusiv electronic, cererile se trimit la adresa [email protected], cu subiectul "Împrumut OUG nr. 43/2026 denumire UAT, judeţul, valoarea împrumutului"; fiecare document se transmite ca fişier distinct, semnat electronic de ordonatorul principal de credite. Documentele care trebuie depuse sunt următoarele (modelele sunt în anexele nr. 1-9 la norme): cererea de autorizare a contractării împrumutului; calculul gradului de îndatorare; situaţia serviciului datoriei publice locale existente; declaraţiile pe propria răspundere ale ordonatorului principal de credite (finanţările rambursabile în derulare şi lipsa restanţelor la Trezoreria Statului; valoarea cheltuielilor pentru energie termică, întocmită pe baza adresei operatorului de termoficare; utilizarea sumelor); hotărârea autorităţii deliberative de aprobare a împrumutului; confirmarea unităţii Trezoreriei Statului privind conturile; conturile de execuţie a bugetului local pe ultimii trei ani, precizează instituţia.

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează cererile în ordinea înregistrării; Ministerul Finanţelor transmite convenţia de împrumut în cel mult 5 zile lucrătoare de la hotărârea Comisiei şi virează suma în cel mult 7 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei de ambele părţi, se menţionează în comunicat.