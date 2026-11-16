Alocările financiare vor fi condiţionate de execuţia efectivă şi de nevoile reale ale comunităţilor, iar rezultatele investiţiilor vor fi făcute publice, a transmis Luca Niculescu. Totodată, şeful Executivului a promis continuarea descentralizării fondurilor europene prin consolidarea rolului regiunilor, arată news.ro.

Subliniind importanţa parteneriatului dintre Guvern şi administraţiile locale, Niculescu a evidenţiat impactul concret al acestei colaborări. „Suntem încă la începutul mandatului şi suntem dornici să absorbim cât mai multe informaţii de la dumneavoastră, mai ales că o bună parte dintre obiectivele guvernului capătă formă concretă în exact ceea ce faceţi dumneavoastră, adică şcoli consolidate, drumuri refăcute, transporturi publice de mai bună calitate. Un serviciu la care oamenii ajung fără drumuri inutile. Deci aş spune că sunt vitale colaborarea dintre noi, dialogul permanent, vitale pentru a avea rezultate cât mai bune pentru oameni şi pentru comunităţi”, a declarat premierul.

În contextul resurselor financiare, şeful Guvernului a amintit de măsurile luate la preluarea mandatului. „Aţi văzut că am început mandatul guvernamental cu o rectificare de urgenţă, prin care am prevăzut două miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administraţiilor locale şi ale firmelor care au lucrat cu comunităţile. Sigur că ar fi putut să fie mai mult, sigur că cunoaşteţi şi dumneavoastră situaţia bugetului, dar aş spune, privind spre viitor, că avem datoria să guvernăm, pregătind măsuri pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor şi a fructifica perspectivele de dezvoltare ale comunităţilor”, a explicat Niculescu.

Principiile de bază

Pentru a asigura o relaţie funcţională cu autorităţile locale, premierul a conturat câteva principii fundamentale, printre care predictibilitatea şi respectarea calendarului bugetar. „În primul rând, predictibilitatea. Am văzut că este ceea ce solicitaţi cel mai mult din partea Guvernului şi este ceva la care ne angajăm. Vom elabora în acest spirit Codul finanţelor publice locale. Al doilea angajament este, da, calendarul bugetar pentru că în acest an numeroase consilii locale şi-au putut adopta bugetele de-abia târziu în primăvară, iar durata procedurilor de achiziţie a făcut ca un întreg sezon să fie pierdut. Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de guvern în decembrie, votat de Parlament până la finalul acestui an”, a precizat el. La acestea se adaugă stabilitatea fiscală, premierul garantând că „orice schimbare fiscală va fi însoţită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include efectele asupra bugetelor locale”.

La rândul său, Luca Niculescu a cerut primarilor o gestionare riguroasă a fondurilor. „De asemenea, îmi permit să fac şi eu un apel către dumneavoastră, şi anume responsabilitate în folosirea resurselor primite, responsabilitate de care de cele mai multe ori daţi dovadă, alocările vor fi corelate cu execuţia efectivă şi cu nevoile reale ale comunităţilor, iar rezultatele vor fi raportate public”, a afirmat şeful Executivului.

Un alt pilon al discursului l-a reprezentat atragerea banilor europeni, vitali într-o perioadă de constrângeri financiare. „Fondurile europene sunt foarte importante, sunt principala sursă a investiţiilor publice în an de consolidare bugetară, cum este acesta. Din acest motiv, MIPE va monitoriza săptămânal toate programele europene şi îl aştept puţin mai târziu, şi pe ministrul Ghigiu ca să vă vorbească despre cum monitorizează aceste programe, care sunt responsabilii desemnaţi, care sunt termenii pentru depăşirea şi termenele pentru depăşirea blocajelor. Un tablou lunar de bord va fi publicat în fiecare lună pentru absorbţie pe programe şi pe judeţe, astfel încât şi dumneavoastră şi cetăţenii să puteţi urmări stadiul finanţărilor şi eventualele întârzieri”, a anunţat premierul.

Componenta regională

În ceea ce priveşte arhitectura instituţională, Niculescu a confirmat direcţia descentralizării. „Altă chestiune care cu siguranţă vă interesează, vom continua descentralizarea implementării fondurilor europene prin consolidarea rolului regiunilor, iar pentru viitorul exerciţiu european 2028-2034, România va susţine un plan naţional şi regional de parteneriat cu o componentă regională puternică şi distinctă construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor. Deci vă încurajez să pregătiţi de pe acum portofoliul de proiecte, documentaţii tehnice, avize, analize cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature şi fără întârzieri. Şi de asemenea, fac apel la dumneavoastră de a participa activ la consultările pentru pregătirea alocărilor din viitorul cadru financiar multianual”, a conchis Luca Niculescu.