Mișcarea de trupe are loc pe fondul blocajului înregistrat în negocierile pentru oprirea Războiului din Iran, potrivit informațiilor publicate de The New York Times și Axios, preluate de AFP și news.ro.

Experții în domeniul apărării sugerează că Statele Unite se pregătesc pentru o posibilă reluare a atacurilor la scară largă împotriva Teheranului. Tensiunile dintre cele două state au escaladat în ultimele săptămâni, confruntările concentrându-se în special pe frontul maritim. În prezent, forțele americane mențin o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce Iranul depune eforturi pentru a-și consolida controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o rută strategică esențială.

Dinamica conflictului s-a schimbat însă duminică, când mai multe explozii au răsunat în Bahrain. Teheranul a revendicat aceste incidente, anunțând că a lansat un atac cu drone asupra unei baze militare americane din această țară situată în Golful Persic, o instalație care este vizată în mod regulat de forțele iraniene.