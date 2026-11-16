Între timp, secretarul Trezoreriei SUA solicită o „schimbare radicală” la conducerea companiei tehnologice, relatează The Guardian.

Scrisoarea vine la doar câteva zile după ce acesta și-a dat demisia de la conducerea companiei de cipuri evaluată la mai multe trilioane de dolari.

Documentul solicită membrilor consiliului de administrație al companiei să îl „aducă înapoi pe Jensen, în timp ce o investigație independentă stabilește faptele”.

Demisia lui Huang, anunțată joi, a pus capăt unei perioade de 33 de ani în care acesta s-a aflat la conducerea gigantului din domeniul inteligenței artificiale, pe care l-a cofondat.

Decizia a venit după dezvăluirile potrivit cărora acesta ar fi avut cel puțin două relații extraconjugale: una cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei și alta cu o subordonată.

Legislatori americani din ambele tabere politice au cerut ca Huang și reprezentanții Nvidia să se prezinte în fața Congresului pentru a explica dacă securitatea națională a SUA a fost pusă în pericol.

Unii membri ai propriului partid al președintelui au sugerat că și administrația lui Donald Trump trebuie să răspundă la întrebări privind ceea ce știa despre relația lui Huang cu presupusa spioană chineză.

Huang ar fi discutat despre revenirea lui în Nvidia

Potrivit Financial Times, Huang a discutat cu persoane apropiate despre o posibilă revenire în companie.

Un aliat al lui Huang a declarat publicației că se constituie o „cameră de criză” formată din executivi din Silicon Valley, care să facă lobby pentru revenirea fostului șef al Nvidia. Aceștia ar încerca, de asemenea, să obțină sprijinul Casei Albe.

„Toți cei care contează în industria tehnologiei, în afara laboratoarelor de cercetare de vârf, îl iubesc pe Jensen”, a declarat sursa, adăugând că Huang susține aceste demersuri.

Vineri, doi acționari importanți, investitorii Brad Gerstner și Gavin Baker, au îndemnat consiliul de administrație să păstreze deschise „toate opțiunile”.

Secretarul Trezoriei SUA a cerut explicații companiei

La Washington, însă, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a susținut duminică faptul că Nvidia ar trebui să caute în afara companiei un nou director general.

„Au nevoie de o schimbare radicală”, a declarat Bessent la postul Fox News.

Bessent a cerut, de asemenea, companiei Nvidia să explice dacă a permis în mod conștient ca cele mai avansate cipuri de inteligență artificială ale sale să ajungă în China.

El a afirmat că această chestiune este mai importantă decât relația lui Huang cu presupusa spioană în slujba Beijingului.

Statele Unite interzic vânzarea către China a celor mai performante cipuri de inteligență artificială, ca parte a strategiei de menținere a avansului american în cursa pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

La sfârșitul anului 2025, Trump a autorizat vânzarea către China a unor cipuri Nvidia denumite H200, dar nu și a celor mai avansate procesoare utilizate pentru rularea modelelor de inteligență artificială care transformă societatea modernă.

„Nimic din ceea ce depășește H200 nu poate fi vândut chinezilor”, a declarat Bessent, adăugând că este important să se verifice „dacă Nvidia a avut o cultură a respectării restricțiilor americane privind exporturile”.

Bessent a spus că dorește să primească, în următoarele 10 zile, răspunsuri din partea Nvidia și rezultatele investigației interne privind comportamentul lui Jensen Huang.

Cine sunt cei care au semnat solicitarea de revenire a lui Huang în Nvidia

Pe lângă Musk, printre semnatarii importanți din industria tehnologiei care cer revenirea lui Huang se numără Tim Sweeney, fondatorul și directorul general al editorului de jocuri video Epic Games, și Garry Tan, președintele Y Combinator, cel mai cunoscut incubator de afaceri din San Francisco.

Un alt semnatar, Travis Kalanick, cofondator al Uber, a scris că Huang „a greșit, da, a greși este omenește , dar nu cred că faptele sale sunt atât de grave încât să justifice îndepărtarea lui din propria companie”.

Peste 7.500 dintre semnatari s-au identificat drept angajați ai Nvidia, ceea ce reprezintă echivalentul a 18% din personalul companiei.

Acest val de susținere ilustrează poziția aparte de care se bucură Huang în industrie, unde este considerat un adevărat părinte fondator al inteligenței artificiale.

Sub conducerea sa, Nvidia a devenit un investitor esențial în Silicon Valley, finanțând centre de date și startup-uri, fapt care i-a adus porecla de „banca centrală a inteligenței artificiale”.

Cu toate acestea, compania a fost criticată și pentru faptul că ar fi alimentat o bulă speculativă a investițiilor.

Huang s-a opus oricăror restricții în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, intrând în conflict pe aceste teme cu Anthropic, compania care a creat modelul Claude, și cu directorul său, Dario Amodei.

Jensen Huang și alți reprezentanți ai Nvidia au acceptat să depună mărturie în fața Congresului, potrivit unor oficiali, însă nu a fost stabilită încă o dată pentru audiere.