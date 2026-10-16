Luca Niculescu și PSD, despre moștenirea guvernului Ilie Bolojan: Deficitul a scăzut, dar economia a încetinit

Programul de guvernare al cabinetului Luca Niculescu abordează și „moștenirea” fiscală și economică a guvernului Bolojan. Premierul desemnat și PSD au ajuns la concluzia că România se confruntă cu o problemă fiscală importantă: deficitul bugetar s-a redus, dar statul continuă să aibă nevoie de împrumuturi mari, iar datoria și costurile cu dobânzile sunt în creștere.

Datele din septembrie 2026 arătau că deficitul bugetar al României a coborât la 59,42 miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu aproape 27 de miliarde de lei sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, conform Ministerului Finanțelor.

În paralel, economia încetinește, inflația rămâne ridicată, iar consumul populației este afectat de măsurile de ajustare fiscală. Programul prezintă reducerea deficitului drept un progres, dar subliniază că efortul de consolidare nu s-a încheiat.

„România intră în perioada 2027–2028 după o ajustare bugetară necesară, care produce rezultate, dar ale cărei costuri asupra economiei au devenit vizibile. După primele opt luni din 2026, deficitul bugetar cash s-a redus de la 4,51% la 2,89% din PIB. În acelaşi timp, producţia industrială a scăzut cu 3,7% în primele şapte luni ale anului, între mai 2025 şi iunie 2026 s-au pierdut aproximativ 70.000 de locuri de muncă, 76% dintre ele în industrie, iar Fondul Monetar Internaţional estimează pentru 2026 o scădere economică de 0,5%”, se arată în Introducerea Programului de guvernare.

Deficitul bugetar și reducerea cheltuielilor. Potrivit documentului, deficitul bugetar calculat conform metodologiei europene ESA a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% din PIB în 2025. În primele opt luni din 2026, deficitul calculat în sistem cash a fost de 2,89% din PIB, față de 4,51% în aceeași perioadă a anului precedent. Cele două valori pentru 2026 sunt calculate pe baza încasărilor și plăților efective, nu reprezintă deficitul final al întregului an și nu arată, de unele singure, dacă statul și-a achitat toate obligațiile restante.

„România a parcurs în ultimul an cea mai amplă corecție fiscală din Uniunea Europeană: deficitul a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, iar în execuție cash deficitul la opt luni din 2026 a coborât la 2,89% din PIB, față de 4,51% în aceeași perioadă din 2025”, se arată în documentul depus la Parlament.

Care este situația actuală a finanțelor statului

Autorii programului de guvernare explică faptul că dacă ținta pe 2026 este atinsă, România va fi parcurs peste jumătate din drumul de la un deficit de 9,3% la unul sub 3% din PIB. „Intrăm însă în 2027 dintr-o poziție fragilă: PIB −0,6% în primul semestru din 2026, datorie peste 60% din PIB, dobânzi în creștere și rating cu perspectivă negativă, reconfirmată de S&P la 2 octombrie 2026”, se mai arată în document.

„Veniturile cresc mai ales din TVA (+25,2%), ca efect al noilor cote, bunei colectări și din fondurile europene (+37,7%); ca pondere în PIB, veniturile au urcat de la 21,9% la 22,8%. Cheltuielile de personal scad în termeni nominali (−4,3 mld. lei), iar asistența socială este stabilizată (−0,3%). Presiunea vine din dobânzi (+8,9 mld. lei, +26,7%) și din bunuri și servicii (+7,1%), mai ales în sănătate. Investițiile au ajuns la 97,1 mld. lei, din care circa 69% proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, iar cheltuielile totale au coborât de la 26,4% la 25,7% din PIB”, arată analiza Luca Niculescu-PSD.