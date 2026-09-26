Ca pondere în PIB, deficitul s-a redus de la 4,51% la 2,89%, pe fondul unei creșteri cu 11,4% a veniturilor statului, în timp ce cheltuielile au avansat cu 4,2%.

Evoluția reflectã menținerea procesului de consolidare fiscal-bugetarã, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,4%, într-un ritm semnificativ superior celui al cheltuielilor totale, care au avansat cu 4,2%.

Veniturile totale au crescut cu aproape 48 miliarde de lei fațã de primele opt luni din 2025, în timp ce cheltuielile au avansat cu aproximativ 21,06 miliarde de lei.

„Execuția bugetarã la opt luni confirmã continuarea procesului de consolidare fiscalã și faptul cã mãsurile adoptate produc efecte. Este important cã aceastã ajustare are loc într-un context în care veniturile cresc într-un ritm semnificativ mai rapid decât cheltuielile, iar finanțarea din fonduri europene și PNRR continuã sã susținã economia și proiectele de dezvoltare ale României.

Trebuie sã pãstrãm însã, obligatoriu, o abordare prudentã în perioada urmãtoare. Fiecare decizie de cheltuire a banului public trebuie cântãritã cu responsabilitate, în contextul presiunilor ridicate asupra bugetului și al unui spațiu fiscal limitat, dar și al factorilor externi care pot influența evoluția economiei României. De aceea, disciplina cheltuielilor, prioritizarea strictã și menținerea investițiilor esențiale sunt condiții obligatorii pentru continuarea consolidãrii fiscale,“ a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

I. VENITURILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au însumat 468,10 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2026, în creștere cu 11,4%, respectiv cu aproape 48 miliarde de lei, fațã de perioada similarã din 2025.

Ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut de la 21,9% la 22,8%, cu aproximativ 0,85 puncte procentuale.

Veniturile fiscale au ajuns la 242,69 miliarde de lei, în creștere cu 14,3% fațã de primele opt luni ale anului precedent.

Un aport important a provenit din încasãrile din TVA, care au totalizat 103,35 miliarde de lei, cu aproximativ 20,80 miliarde de lei, respectiv 25,2%, peste nivelul înregistrat în perioada ianuarie–august 2025.

Încasãrile din impozitul pe salarii și venit au însumat 42,86 miliarde de lei, în creștere cu 8,1%, în timp ce veniturile din impozitul pe profit au ajuns la 29,55 miliarde de lei, marcând un avans de 9,1%.

Contribuțiile de asigurãri au totalizat 147,53 miliarde de lei, cu aproximativ 9,80 miliarde de lei, respectiv 7,1%, mai mult decât în aceeași perioadã din 2025.

În același timp, impozitele și taxele pe proprietate au înregistrat o creștere de peste 30%, pânã la aproximativ 11,02 miliarde de lei.

Sumele primite de la Uniunea Europeanã și alți donatori în contul plãților efectuate și prefinanțãrilor au însumat 43,38 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 37,7% fațã de primele opt luni ale anului precedent.

II. CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

Cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 527,53 miliarde de lei în primele opt luni ale anului 2026, în creștere nominalã cu 4,2% fațã de aceeași perioadã din anul precedent.

În același timp, raportate la PIB, cheltuielile totale s-au redus de la 26,4% în 2025 la 25,7% în 2026, o diminuare de aproximativ 0,7 puncte procentuale.

Cheltuielile de personal au însumat 109,04 mld lei, în scãdere cu 4,26 mld lei fațã de aceeași perioadã a anului precedent pe fondul reducerilor unor sporuri pentru unele categorii de personal bugetar, precum și a mãsurilor de limitare a cheltuielilor salariale în perioada 2025-2026. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintã un nivel de 5,3% din PIB, cu 0,6 puncte procentuale mai mici fațã de aceeași perioadã a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au ajuns la 67,83 miliarde de lei, în creștere cu 7,1% fațã de perioada similarã din anul precedent.

Cheltuielile cu dobânzile au totalizat 42,05 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 8,86 miliarde de lei, respectiv 26,7%, fațã de primele opt luni din 2025. Ponderea acestora în PIB a ajuns la aproximativ 2%.

Evoluția cheltuielilor cu dobânzile continuã sã reprezinte o presiune importantã asupra bugetului, consolidarea fiscalã și reducerea necesarului de finanțare fiind esențiale pentru limitarea, pe termen mediu, a costurilor asociate datoriei publice.

Cheltuielile cu asistența socialã au fost de 166,87 mld lei în scãdere cu 0,3% comparativ cu aceeași perioadã a anului precedent, ținând cont de mãsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele mãsuri fiscal-bugetare. Cheltuielile cu asistența socialã au fost influențate și de plãțile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electricã și gaze naturale, respectiv pe cele șapte luni ale anului 2026, au fost în sumã de 236,64 mil lei.

În ceea ce privește finanțarea proiectelor de dezvoltare, cheltuielile aferente proiectelor susținute din fonduri externe nerambursabile au totalizat 52,24 miliarde de lei în primele opt luni ale anului. Suma include finanțãrile europene din perioadele de programare 2014–2020 și 2021–2027, subvențiile europene pentru agriculturã, Fondul pentru Modernizare și componenta de granturi a PNRR.

Investițiile susținute din fonduri europene au înregistrat o creștere semnificativã. Plãțile pentru proiectele finanțate prin cadrul financiar 2021–2027 și prin PNRR, atât din granturi, cât și din împrumuturi, au crescut cu 27 de miliarde de lei (+67,3%) fațã de aceeași perioadã a anului trecut. Aceastã evoluție a compensat scãderea investițiilor finanțate din fonduri naționale, influențatã de nivelul excepțional al plãților efectuate la începutul anului 2025 pentru achitarea unor obligații restante, capitalizarea Carpatica Feroviar România și cheltuieli în domeniul apãrãrii.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în creștere cu 25,1 mld lei fațã de aceeași perioadã a anului trecut, respectiv de la 71,95 mld lei la 97,05 mld lei, din care 69,2% reprezintã valoarea plãților pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021-2027.

Datele execuției bugetare la opt luni indicã astfel continuarea ajustãrii deficitului bugetar, concomitent cu o creștere semnificativã a veniturilor și cu menținerea finanțãrii proiectelor din fonduri europene și PNRR.

Reducerea deficitului cu aproape 27 miliarde de lei fațã de perioada similarã din 2025 și diminuarea acestuia de la 4,51% la 2,89% din PIB reprezintã principalii indicatori ai procesului de consolidare fiscal-bugetarã în primele opt luni ale anului.