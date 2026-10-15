Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit joi seara calendarul învestirii Guvernului Niculescu.

Audierile miniştrilor propuşi în comisiile de specialitate vor avea loc luni, de la ora 12:00 până la ora 20:00, şi marţi de la ora 9:00 până la ora 12:00.

Marţi, de la ora 14:00, este programată şedinţa de plen reunit în care se va da votul de învestitură pe Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

La şedinţa de plen, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru va avea la dispoziţie 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare şi a listei de miniştri.

În cadrul dezbaterilor, grupurilor parlamentare PSD li s-au alocat 11 minute, grupurilor AUR - 8 minute, cele ale PNL vor avea 7 minute, grupurile USR - 5 minute, grupurile UDMR - 3 minute, iar grupurilor minorităţilor naţionale, Uniţi pentru România, S.O.S. România, Pace - Întâi România - câte un minut.

Dacă înțelegerea dintre Luca Niculescu, PSD, PNL și UDMR este respectată, atunci Guvernul propus ar avea o majoritate confortabilă la învestire, de 279 de voturi, cu sprijinul minorităților naționale, UPR și PACE-Întâi România.