În 2025, Pilonul III a depășit Pilonul II la randamente. Cum sunt investiți banii economisiți pentru bătrânețe de români

Tot mai mulți români au început să pună bani deoparte pentru bătrânețe și prin Pilonul III de pensii. Potrivit datelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, 2025 a fost anul recordurilor.

Numărul celor care contribuie voluntar a crescut accelerat, iar sumele acumulate au depășit 7,4 miliarde de lei. În plus, randamentul obținut a fost cel mai mare de când există acest pilon, susținut atât de investiții, cât și de câștigurile din bursă.

Peste un milion de români sunt înscriși la Pilonul III de pensii. În 2025 a fost înregistrat un număr record de clienți noi care au început să economisească suplimentar. A fost o creștere de 37% comparativ cu 2024. În total, în conturile lor de pensii s-au adunat peste 7,4 miliarde de lei, cu 33% peste anul anterior.

George Moț, fondatorul unei platforme de pensii private: „Pilonul 3 este oferit ca beneficiu extra salarial de foarte multe companii din România și foarte mulți dintre angajații acestora profită de acest lucru. Beneficiază la plata contribuțiilor și de deduceri fiscale și nu beneficiază doar angajatul, ci și angajatorul.”

Istoric, Pilonul II a avut randamente ușor peste Pilonul III, datorită costurilor mai reduse, însă în 2025 a fost invers.

La fel ca în cazul Pilonului II, administratorii de pensii investesc mare parte din contribuții în instrumente considerate sigure, precum titlurile de stat, care au adus randamente stabile în ultimii ani.

O parte din bani este direcționată însă și către bursă, iar aici câștigurile au fost semnificative. Piața de capital a avut cel mai bun randament din ultimii ani, de aproximativ 46%.

Cătălin Vasile, director executiv vânzări al unui administrator de fond Pilon III: „După cum vedeți, randamentele de ceva de 19,6% în nicio situație, în niciun instrument care este la îndemâna publicului larg, care are genul ăsta de garanție și de securitate, nu poți obține genul ăsta de randament, în depozite, nici în titluri de stat, ci doar printr-o administrare profesionistă în mai multe instrumente deodată.”

Pilonul III a virat aproximativ un miliard de lei către puțin peste 100.000 de beneficiari.

