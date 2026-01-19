Un milion de români contribuie la Pilonul 3 de pensii facultative. Activele au ajuns la 7,4 miliarde lei

Stiri actuale
19-01-2026 | 09:25
oameni pe strada
Shutterstock

Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 un randament record de 19,6%, gestionând active de 7,4 miliarde lei, în creștere cu 33% față de 2024, potrivit APAPR.

autor
Aura Trif

Potrivit sursei citate, un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. Astfel, la finele anului 2025 numărul total de români înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la un milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populaţiei în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În cursul anului 2025, aceştia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuţii în valoare totală de circa 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, de asemenea, înregistrându-se o valoare record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcţionare, 2007-2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,9%, conform calculelor APAPR. În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câştig pentru participanţi în valoare de 2,6 miliarde lei (515 milioane euro), net de toate comisioanele, în plus faţă de contribuţiile primite în administrare.

Cine poate contribui la Pilonul 3

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toţi românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariaţi şi cei cu activităţi independente, asimilaţi salariaţilor), dar şi angajatorii, care pot oferi contribuţii suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaţilor, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale.

Participanţii la Pilonul 3 îşi pot retrage banii acumulaţi oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând să continue să contribuie şi după această vârstă. În cazul decesului participantului, banii acumulaţi în Pilonul 3 revin moştenitorilor legali sau testamentari.

Citește și
bancomat
Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și i-a uitat acolo

APAPR precizează că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicându-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât şi plata eşalonată pe maximum cinci ani.

De altfel, cele zece fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăţi în valoare de circa 272 milioane de lei (+83% faţă de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% faţă de 2024). Plăţile totale realizate de Pilonul 3 pe întreaga durata de funcţionare (2007-2025) au atins 1,05 miliarde de lei către circa 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuţiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 euro/an pentru persoane fizice şi angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării, consideră APAPR. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă a

Sursa: Agerpres

Etichete: economii, pensii, active, pilonul III,

Dată publicare: 19-01-2026 09:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Citește și...
Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și i-a uitat acolo
Stiri actuale
Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și i-a uitat acolo

Polițiștii din Botoșani caută persoana care a uitat 15.000 de lei la un bancomat, anunță IPJ.

Atenţionare de călătorie emisă de MAE. Precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, în Italia
Stiri actuale
Atenţionare de călătorie emisă de MAE. Precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt aşteptate, luni şi marţi, precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, fiind emis cod roşu.

Cele două proiecte care pot scoate Bucureștiul din frig. Cine să le facă? Și de unde bani?
Stiri actuale
Cele două proiecte care pot scoate Bucureștiul din frig. Cine să le facă? Și de unde bani?

Un nou val de frig se apropie, iar Bucureștiul joacă, din nou, la loteria încălzirii și a apei calde.

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Ianuarie 2026

03:11:11

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59