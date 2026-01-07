Marco Rubio a confirmat întâlniri cu oficialii danezi pe fondul interesului SUA pentru Groenlanda

Stiri externe
07-01-2026 | 21:08
marco rubio
Getty

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.

 

autor
Claudia Alionescu

Declaraţiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei şi ministrul de externe danez au solicitat o întâlnire cu şeful diplomaţiei americane.

Repetând declaraţia Casei Albe de la începutul acestei săptămâni, Rubio nu a exclus posibilitatea unei intervenţii militare americane pentru a prelua Groenlanda, dacă preşedintele Donald Trump va considera că este necesar pentru securitatea naţională a Americii, deşi a vorbit în termeni generali.

„Fiecare preşedinte păstrează întotdeauna această opţiune, nu mă refer la Groenlanda, ci la situaţia globală, dacă preşedintele identifică o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite, fiecare preşedinte păstrează opţiunea de a o aborda prin mijloace militare”, a spus Rubio.

El a adăugat însă că intenţia lui Trump a fost întotdeauna să cumpere Groenlanda, menţionând că el a articulat clar acest obiectiv în timpul primului său mandat.

Citește și
Washington
Metodele prin care SUA au cumpărat o parte dintre teritoriile lumii. Groenlanda este acum în „vizorul” Washingtonului

„Nu este ceva nou; a vorbit despre asta în primul său mandat. Şi nu este primul preşedinte american care a examinat sau a analizat modul în care am putea achiziţiona Groenlanda”, a spus Rubio, remintind că şi preşedintele Harry Truman a luat în considerare această idee.

Rubio a spus că diplomaţii „preferă întotdeauna să rezolve problema în moduri diferite”.

El a făcut apoi o legătură directă cu Venezuela, spunând că administraţia Trump a încercat şi în acel caz să rezolve problema prin diplomaţie. „Am încercat în repetate rânduri să ajungem la un rezultat care să nu implice intervenţia şi arestarea unui traficant de droguri acuzat. Din păcate, aceste încercări nu au avut succes”, a spus Rubio despre Venezuela.

The Wall Street Journal şi The New York Times au relatat marţi pe surse că Marco Rubio le-a spus congresmenilor, la un briefing cu uşile închise despre intervenţia în Venezuela, că Donald Trump nu are intenţia de a invada Groenlanda, dar face declaraţii în acest sens pentru a determina Danemarca să intre în negocieri pentru a o achiziţiona.

Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină

Sursa: News.ro

Etichete: intalnire, groenlanda, Marco Rubio, danezi,

Dată publicare: 07-01-2026 21:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
NEWS ALERT Transferul iernii! Galatasaray negociază pentru un fotbalist român
Citește și...
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”
Stiri externe
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”

Groenlanda este în ochiul unei furtuni, deocamdată, diplomatice. Casa Albă a sugerat că o acțiune militară în Groenlanda este mereu o opțiune.

Metodele prin care SUA au cumpărat o parte dintre teritoriile lumii. Groenlanda este acum în „vizorul” Washingtonului
Stiri externe
Metodele prin care SUA au cumpărat o parte dintre teritoriile lumii. Groenlanda este acum în „vizorul” Washingtonului

Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modelat harta sa actuală, și pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziționarea Groenlandei, scrie miercuri EFE.

Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda
Stiri externe
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Recomandări
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59