Analist, despre acordul de minerale rare SUA-Ucraina. Ce pot face americanii cu resursele aflate acum sub controlul Rusiei

„Rămânem angajați, dar nu vom mai porni imediat într-o călătorie în jurul lumii, pentru a media tot felul de întâlniri” - a transmis Departamentul de Stat.

Kievul și Moscova trebuie să prezinte propuneri concrete pentru încheierea războiului și să se întâlnească direct. Pe de altă parte, Volodimir Zelenski spune că acordul cu Statele Unite privind resursele minerale ale Ucrainei este echitabil.

Tammy Bruce, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat al SUA: „Secretarul (n.r. Marco Rubio) a subliniat foarte clar - stilul nostru se va schimba și metodologia prin care contribuim se va modifica, în sensul că nu vom mai fi mediatori. Schimbarea constă în faptul că, deși rămânem angajați și vom sprijini cât putem, nu vom mai zbura în jurul lumii imediat, la primul semn, pentru a media întrevederi. Acum este vorba despre cele două părți. Depinde doar de ele.”

Rușii și ucrainenii trebuie să-și continue negocierile

Kievul și Moscova trebuie să prezinte propuneri concrete pentru încheierea războiului și trebuie să se întâlnească direct pentru rezolvarea conflictului - a transmis purtătoarea de cuvânt a secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Chiar nu cred că cineva dintre cei 8 miliarde de oameni din lume, nu cred că altcineva în afară de Donald Trump ar fi putut încheia această înțelegere. Acum, că fiecare parte știe care sunt condițiile celeilalte pentru pace, depinde doar de ei să ajungă la un acord și să oprească acest conflict brutal, brutal... Nu se va termina prea curând.”

Keith Kellog, emisarul lui Donald Trump: „Parțial, da. Ucrainenii au spus deja că sunt dispuși să renunțe la teritoriu… nu de jure, pentru totdeauna, ci de facto, deoarece rușii îl ocupă efectiv… Asta sunt dispuși să accepte, mi-au spus săptămâna trecută.”

Zelenski anunță un acord „echitabil” cu SUA

Deocamdată, președintele Zelenski a salutat încheierea acordului care va oferi Washingtonului acces la unele dintre resursele naturale ale țării devastate de război.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Am vorbit despre asta la întâlnirea de la Vatican. De fapt, acum avem primul rezultat al acelei întâlniri, ceea ce o face cu adevărat istorică.”

Acordul stabilește un fond de investiții prin care Ucraina speră să consolideze sprijinul american.

Volodimir Zelenski: „Este un acord cu adevărat echitabil, care creează oportunitatea unor investiții în Ucraina. Este o colaborare cu America, în termeni corecți, în care atât statul ucrainean, cât și Statele Unite, care ne sprijină în domeniul apărării, pot obține venituri în parteneriat.”

Nick Patton Walsh, CNN: „Fără îndoială, acesta este un acord de referință, dar poate nu din cauza efectului imediat, ci mai degrabă pentru ceea ce arată: relația dintre Kiev și Washington este salvată, funcțională. Poate chiar se îmbunătățește. Și are două elemente esențiale care sunt sigur vor fi deosebit de apreciate de Kiev. Unul dintre ele este formularea la care Washington-ul a aderat clar și care vorbește despre devastarea pe scară largă cauzată de invazia Rusiei. Este o condamnare - remarcabil de lipsită de ambiguitate - a comportamentului Moscovei. De asemenea, acest document stabilește un anumit mecanism de plată în cazul în care Statele Unite sunt de acord să vândă arme Ucrainei în viitor.”

Mineralele ucrainene sunt în zonele controlate de ruși

Pe de altă parte, acele resurse ucrainene menționate în acord sunt în mare parte neexploatate și greu de extras. Drept urmare, ar putea fi cale lungă până când lucrurile să poată fi puse cu adevărat în mișcare.

Tom Moerenhout, Columbia University's School of International and Public Affairs: „Mineralele critice despre care se vorbește sunt resurse importante, dar nu înseamnă neapărat că acestea pot fi extrase profitabil. Și, în plus, unele dintre cele mai interesante zăcăminte de pământuri rare se află în prezent pe teritoriul ocupat de către ruși.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: