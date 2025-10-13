Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu

Horoscop 14 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. O să aflăm niște adevăruri care or să ne schimbe părerea despre niște oameni și o să ne eliberăm de niște poveri.

Vibrația zilei este 5 și e bine să renunțăm la niște prejudecăți.

Horoscop 14 septembrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă dați interesul să aveți o bună colaborare cu șefii, cu colegii și o să fie o upgradare; o să vă bucurați de niște privilegii. Or să vină niște bani în plus, pe lângă salariu; pot fi și bonuri valorice, un salariu mărit ori o primă de merit.

Horoscop 14 septembrie 2025 – SCORPION

Sunt șanse de promovare la serviciu sau la școală, să vă numărați printre câștigătorii unui challenge, și o să intrați într-o altă categorie profesională – superioară. Poate mergeți într-un city break, ori se organizează un team building sau vreun workshop care să vă facă plăcere să luați parte.

Horoscop 14 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să mergeți la un eveniment monden și să aveți ceva de spus sau de făcut acolo, iar părerile voastre să conteze. Parc-ar fi niște probleme de sănătate pe care le-ați ignorat și, dacă continuați așa, n-o să fie de bine.

Horoscop 14 septembrie 2025 – CAPRICORN

O să puneți umărul la niște preocupări de grup care v-ar pune în valoare acele calități ascunse și care vă recomandă pentru alt gen de proiecte. Poate faceți o rezervare pentru weekend într-o stațiune de agrement și o să le faceți o surpriză celor dragi.

Horoscop 14 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să stați la masa negocierilor ca să vedeți dacă vă înțelegeți cu partenerii de afaceri sau să îi tratați cu refuz ori cu o amânare. O să revină cineva cu intenția de a relua parteneriatul de cuplu, dar fără să vedeți o schimbare, probabil n-o să o faceți.

Horoscop 14 septembrie 2025 – PEȘTI

O să vă bucurați de prezența unor persoane care vă apreciază și vă susțin și o să terminați niște treburi complicate ca să vă puteți ocupa și de viața personală. O să apară cineva care simte la voi un potențial de relație și, dacă nu aveți pe nimeni, poate vedeți ce se întâmplă, cum ar fi să iasă ceva.

Horoscop 14 septembrie 2025 – BERBEC

O să vă recuperați niște bani; pot fi și bunuri dacă s-a pronunțat o sentință judecătorească, dar se poate să le primiți și prin bunăvoința cuiva.

Horoscop 14 septembrie 2025 – TAUR

Poate o să fie un ajutor reciproc cu rude sau prieteni care au cu ce să vă fie de folos și vouă, și voi lor, și o să vă ușurați munca și să aveți parte și de satisfacții sufletești. E o acalmie în relația de suflet și o să vă pese mai mult de celălalt și pentru că aveți mai mult timp liber comun.

Horoscop 14 septembrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă parvină bani dintr-o investiție și poate faceți niște achiziții pentru casă, ori poate vreți să vă luați o altă mașină. E cineva care încă mai speră să fiți împreună și, dacă și voi găsiți de cuviință, o să vă reasazați în relație.

Horoscop 14 septembrie 2025 – RAC

O să vă descurcați cu banii; poate vi se aprobă un credit sau vindeți ceva care v-ar ajuta să fiți la zi cu toate plățile. Se poate să primiți un ajutor din partea cuiva care vrea să vă scutească de un efort și o să apreciați gestul.

Horoscop 14 septembrie 2025 – LEU

O să vă bucurați de niște beneficii; vin și bani, dar și înlesniri. Poate obțineți niște zile libere, aparatură de ultimă generație și o să vă declarați mulțumiți. Lucrurile vă ies ușor la școală, poate vă ocupați și de copii; de la școala lor se observă succes în sfera intelectuală.

Horoscop 14 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Vin și la voi o răsplată la munca depusă cu ceva timp în urmă și o să vă simțiți apreciați de acei oameni a căror părere contează pentru voi. Poate o să apară cineva care se arată interesat de voi și o să vă evaluați și voi sentimentele ca să vedeți dacă există rezonanță.

