Codul Muncii ar urma să fie modificat. Spor de 25% la salariu pentru munca de noapte, printre propuneri

14-10-2025 | 13:20
Blocul Naţional Sindical anunţă că propune, prin reprezentanţii săi în Consiliul Economic şi Social, un aviz favorabil cu amendamente pentru propunerea legislativă care vizează modificarea Codului Muncii.

Cristian Anton

Astfel, în timp ce proiectul prevede, între altele, ca programul de lucru să nu mai fie decis unilateral de angajator, ci negociat colectiv, sindicaliştii propun ca şi norma de muncă să fie stabilită de comun acord.

”Propunerea întăreşte dialogul social şi echilibrul în relaţiile de muncă, prin stabilirea de comun acord a elementelor esenţiale ce ţin de organizarea timpului de lucru, munca de noapte, planificarea concediilor şi elaborarea regulamentului intern. BNS propune completări importante la propunerea legislativă tocmai pentru ca aceasta să reflecte pe deplin principiile unui parteneriat social real şi să prevină abuzurile la nivelul relaţiilor de muncă”, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de BNS.

Principalele modificări aduse Codului Muncii, prevăzute în proiectul de lege, se referă la revizuirea condiţiilor pentru munca de noapte, fie prin acordarea unui spor la salariu de 25% sau reducerea programul de lucru pe timpul nopţii; planificarea concediilor de odihnă de comun acord între angajat şi angajator; modificarea modului de stabilire a programului de lucru: să nu mai fie decis unilateral de angajator, ci negociat colectiv.

BNS propune și ca norma de muncă să fie stabilită de comun acord cu salariații

La rândul său, BNS a formulat propuneri, între care introducerea unei prevederi similare şi pentru norma de muncă (art. 132), stabilită de comun acord cu salariaţii sau cu organizaţia sindicală îndreptăţită să negocieze contractul colectiv de muncă.

”Această modificare ar evita situaţiile în care norma este modificată ulterior, iar salariatul este obligat să presteze un volum mai mare de muncă în acelaşi program. O simplă consultare nu este suficientă; este necesar un acord real”, afirmă reprezentanţii sindicatelor.

De asemenea, BNS propune corelarea prevederilor din proiect cu Legea dialogului social nr. 367/2022, prin înlocuirea termenului ”sindicat” cu formularea ”organizaţia sindicală îndreptăţită să negocieze contractul colectiv de muncă”.

Aceasta asigură o reprezentare corectă, bazată pe criteriul reprezentativităţii şi permite ca, acolo unde e cazul, federaţia afiliată să reprezinte salariaţii la nivel de unitate.

O altă propunere se referă la menţinerea principiului potrivit căruia angajatorul nu poate modifica unilateral elementele esenţiale ale raportului de muncă (program, repartizare, normă, concedii, regulament intern), acestea fiind stabilite doar prin acord sau negociere colectivă.

Sursa: News.ro

Etichete: codul muncii, salarii, modificari, propuneri, spor, bns,

Dată publicare: 14-10-2025 13:20

