Horoscop 6 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care poate spera la o mărire de salariu

Stiri actuale
05-10-2025 | 21:13
neti sandu
PRO TV

Horoscop 6 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Provocări azi. O să fim conștiincioși, cooperanți și, cu toate astea, o să dăm peste o serie de neprevăzute cărora ar fi frumos să le facem față cu brio.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și o să acționăm cu delicatețe, ca să nu producem turbulențe nicăieri.

Horoscop 6 octombrie 2025 – BALANȚĂ

E momentul să luați niște decizii și să vă faceți curaj să începeți lucruri noi, pentru că ați putea câștiga mai mulți bani dintr-un proiect avantajos. Sunt și chestiuni de familie care se cer rezolvate, iar voi veți împărți responsabilitățile astfel încât fiecare să contribuie cu ceva.

Horoscop 6 octombrie 2025 – SCORPION

O să vă dați silința să rezolvați cât mai multe treburi, ca să lichidați problemele vechi și să luați startul într-o acțiune care vă poate aduce succesul. O să faceți niște achiziții ce vă vor aduce un plus de confort acasă, dar pot fi și pentru studiu — în favoarea copiilor.

Horoscop 6 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să atrageți atenția unor angajatori care vă consideră partenerul ideal și o să vă roage să vă implicați într-un proiect solicitant, dar care promite satisfacții profesionale. Vin și bani — fie din comisioane, fie dintr-o bursă sau din vânzarea unui bun, și o să vă bucurați de un plus financiar.

Citește și
Sorin Oprescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut"

Horoscop 6 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se insistă să vă implicați într-un demers care v-ar aduce beneficii, dar ezitați, pentru că sunteți deja prinși cu alte treburi. În plan sentimental, comunicarea cu partenerul de cuplu se îmbunătățește — ajungeți la o înțelegere frumoasă și armonia revine între voi.

Horoscop 6 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Apar bani, dar și cheltuieli, pentru că există niște restanțe de care poate ați uitat și acum trebuie reglate. Atmosfera la serviciu pare diferită și este posibil să vă orientați spre o altă secțiune sau spre un proiect nou, pentru că apar direcții interesante.

Horoscop 6 octombrie 2025 – PEȘTI

Se fac presiuni ca să vă dați acordul pentru un proiect care v-ar aduce mai multă vizibilitate și stabilitate financiară. Poate vă lăsați și voi curtați de cineva care își dorește să formați un cuplu — dacă sunteți singuri, e momentul să dați o șansă iubirii.

Horoscop 6 octombrie 2025 – BERBEC

Sunteți pe punctul de a lua o hotărâre importantă în plan profesional — dacă să vă implicați într-un proiect suplimentar sau să vă limitați la activitatea actuală. Recuperați o sumă de bani, suficientă pentru cheltuielile acestei perioade și pentru micile urgențe.

Horoscop 6 octombrie 2025 – TAUR

Vin oferte interesante de colaborare — dacă timpul și familia vă permit, niște bani în plus nu v-ar strica. Un proiect nou prinde contur, posibil legat de educație, comunicare sau dezvoltare personală, și se poate concretiza curând.

Horoscop 6 octombrie 2025 – GEMENI

Puteți spera la o mărire de salariu, care va veni la pachet cu mai multă muncă, dar și cu oportunitatea de a cunoaște oameni noi. Vă simțiți atrași de o disciplină nouă și poate vă înscrieți la niște cursuri — s-ar putea să fie costisitoare, dar veți beneficia de reduceri.

Horoscop 6 octombrie 2025 – RAC

Sunteți dispuși să faceți o schimbare majoră: un nou loc de muncă, o casă sau chiar o căsătorie — este anul vostru special și puteți îndrăzni! Poate ieșiți mai des la socializare și vă faceți prieteni și conexiuni care se vor dovedi utile în viitor.

Horoscop 6 octombrie 2025 – LEU

E bine să verificați ce facturi mai aveți de achitat — rate, impozite, restanțe — pentru că, dacă nu le plătiți la timp, riscați penalizări. Ar fi indicat să vă interesați și de starea de sănătate, ca să nu lăsați o problemă să se agraveze.

Horoscop 6 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Începeți să vă gândiți și la voi — ieșiți la o plimbare, la un film, poate vă reîmprospătați garderoba ca să vă schimbați lookul. Un posibil partener de afaceri vă invită la o discuție despre o colaborare, iar propunerea ar putea fi tentantă.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, planeta, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 05-10-2025 21:13

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut
Stiri actuale
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre extrădarea lui Oprescu: „impedimentul a dispărut"

Radu Marinescu consideră că în acest moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene, astfel încât Sorin Oprescu poate fi extrădat.

Momentul în care o fetiță a fost aruncată prin parbriz din mașina condusă de un șofer beat, în Neamț
Stiri actuale
Momentul în care o fetiță a fost aruncată prin parbriz din mașina condusă de un șofer beat, în Neamț

Accident teribil într-o comună din Neamț. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața, iar două surori gemene în vârstă de 15 ani și șoferul au ajuns la spital.

România trebuie să aplice până în 2026 Directiva UE privind dreptul la reparație: produse durabile și reparații accesibile
Stiri actuale
România trebuie să aplice până în 2026 Directiva UE privind dreptul la reparație: produse durabile și reparații accesibile

România are termen până în 2026 pentru a implementa Directiva europeană privind dreptul la reparație.

Recomandări
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Romania, te iubesc!
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizăm” eșecul.

Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Stiri actuale
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși
Stiri Politice
Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să devină consilier prezidențial pentru politică internă, iar profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu care se va întoarce la MAE și va primi un post de ambasador.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28