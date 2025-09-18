Guvernul exclude proiecte de 62 miliarde lei din PNRR. Vor fi transferate în Programul Transport

Executivul a adoptat joi memorandumuri prin care stabilește ce proiecte de infrastructură vor mai beneficia de finanțare europeană, prioritizând doar investițiile cu șanse reale de finalizare până în august 2026.

Guvernul României a decis joi excluderea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a unor proiecte de infrastructură în valoare de peste 62 de miliarde de lei, acestea urmând să fie transferate în Programul Transport și să facă obiectul negocierilor cu Comisia Europeană.

Decizia vine în contextul adoptării în ședința de guvern a 11 memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanțare prin PNRR, prioritatea fiind acordată investițiilor cu șanse reale de finalizare până la termenul limită din august 2026.

Transport: 5,4 miliarde euro rămân în PNRR

Conform comunicatului transmis Agerpres, din Componenta 4 - Transport sustenabil vor fi menținute în PNRR proiecte în valoare totală de 5,4 miliarde de euro.

„Memorandumul prezintă proiectele din Componenta 4 - Transport sustenabil, care sunt menținute în PNRR, în valoare totală de 5,4 miliarde euro, conform negocierilor purtate cu Comisia Europeană", a precizat Guvernul.

În același timp, alte proiecte în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro vor fi exceptate complet de la această finanțare, decizia fiind luată în temeiul prevederilor OUG 41/2025, conform Executivului.

Transferul în Programul Transport și noul cadru financiar

Proiectele eliminate din PNRR, evaluate la 62,145 miliarde lei, vor fi incluse în Programul Transport și vor face obiectul negocierilor cu Comisia Europeană - Direcția Generală pentru Politică Regională (DG REGIO).

„Aceste proiecte vor putea fi fazate odată cu începerea noului cadru financiar multianual, la 1 ianuarie 2028", a precizează Guvernul.

Executivul estimează că din valoarea totală de 62 miliarde lei se vor reduce componenta TVA și valoarea execuției bugetare realizate până în prezent. „Astfel, necesarul de acoperit din cadrul PT se ridică la aproximativ 35 - 40 miliarde lei, sumă ce trebuie asigurată în următorii cinci ani, interval în care va fi demarat noul cadru financiar", se arată în comunicat.

Ministerul Finanțelor continuă investițiile din Componenta 8

Ministerul Finanțelor va continua să implementeze proiectele de investiții din responsabilitatea sa, din cadrul Componentei 8 - Reforma fiscală și reforma pensiilor.

Impactul total al continuării celor șase contracte, cu progres fizic de peste 30%, este evaluat la 670,860 milioane de lei, din care 554,430 milioane de lei reprezintă grant PNRR și 116,430 milioane lei, TVA.

Ministerul de Finanțe coordonează implementarea a cinci reforme și opt investiții, având alocat un buget total de 371,8 milioane de euro. Acestea vizează reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile și înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

Selecția pe baza șanselor de finalizare

Criteriul principal pentru menținerea proiectelor în PNRR a fost șansa reală de finalizare până în august anul viitor, când expiră termenul pentru absorbția fondurilor europene din această sursă.

Joi au fost aprobate memorandumuri pentru zece ministere: Finanțelor, Afacerilor Interne, precum și secretariatul General al Guvernului, ministerele Investițiilor și Proiectelor Europene, Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Muncii, Sănătății, Educației și Cercetării, Transporturilor și Culturii.

Săptămâna viitoare, Guvernul va încheia analize similare și la nivelul Ministerului Dezvoltării și Ministerului Mediului, completând astfel procesul de restructurare a PNRR.

Toate aceste decizii au fost luate în baza OUG 41/2025, care instituie măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR, arată sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













