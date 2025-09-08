Elevii din unele zone ale țării învață în refugii turistice și clădiri alternative. Reabilitarea școlilor prin PNRR durează

Elevii unei şcoli din Munţii Apuseni, aflată în reabilitare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), vor învăţa, până la finalizarea lucrărilor, într-un refugiu turistic, o clădire construită tot cu finanţare europeană.

Alţi elevi ai unor şcoli din Alba aflate în renovare au fost relocaţi în spaţii cum ar fi o bază sportivă, un cămin cultural, un dispensar.

În prezent, în judeţ există 18 unităţi de învăţâmânt relocate în alte spaţii până la finalizarea lucrărilor de renovare şi reabilitare energetică, potrivit datelor transmise AGERPRES de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba.

Printre acestea se află Şcoala Gimnazială Mogoş, frecventată de câteva zeci de elevi proveniţi din cele 21 de sate componente ale comunei.

Reabilitarea școlilor continuă cu fonduri PNRR

Dată în folosinţă în 1979, clădirea va fi reabilitată energetic cu fonduri din PNRR. Contractul privind execuţia lucrărilor, în valoare de peste două milioane de lei, a fost atribuit în iulie, urmând ca, până la finalizarea acestora, elevii să meargă la cursuri la Refugiul turistic din Valea Barnii, dat în folosinţă în 2016.

Până în anul 1996 au funcţionat în comuna Mogoş două şcoli gimnaziale, una în centrul comunei, iar alta în satul Valea Barnii. Au existat, în acelaşi timp, şi şase şcoli primare în şase dintre sate şi două grădiniţe, una în centrul comunei Mogoş, iar o alta în satul Valea Barnii, potrivit informaţiilor postate pe site-ul instituţiei de învăţământ.

Dacă în anul şcolar 1980-1981 existau în comună 318 elevi, în prezent numărul acestora este într-o continuă scădere, ajungând la doar câteva zeci.

Tot în Apuseni, se află în reabilitare Şcoala Gimnazială Vidra, elevii fiind relocaţi la Şcolile Ponorel şi Vârtăneşti. De asemenea, cei 21 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor au fost relocaţi, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, la Şcoala Primară şi la Căminul Cultural din Vadu Moţilor.

Elevii Şcolii Gimnaziale Câmpeni vor merge la cursuri de după-amiază la Colegiul Naţional „Avram Iancu" din oraş.

Copiii de la Şcoala Primară Sebeşel, de pe Valea Sebeşului, au fost relocaţi în spaţii de la Şcoala Laz, Baza Sportivă Săsciori şi Căminul Cultural Săsciori, iar cei de la Grădiniţa cu Program Normal Căpâlna la Centrul Comunitar din localitate.

Situația unităților de învățământ din Alba

Elevii Şcolii Primare Cunţa merg la cursuri la Dispensarul Sanitar din localitate, potrivit aceleiaşi surse.

În noul an şcolar sunt înscrişi, în judeţ, 46.900 de antepreşcolari, preşcolari şi elevi.

Doar două unităţi de învăţământ din Alba, o grădiniţă şi o şcoală primară, frecventate de 57 de copii, dintr-un total de 438 de şcoli, nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit DSP Alba.

În anul şcolar 2025-2026, la nivelul judeţului Alba nu au plan de şcolarizare 17 unităţi de învăţământ, care au funcţionat în anul şcolar 2024-2025.

