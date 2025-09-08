Elevii din unele zone ale țării învață în refugii turistice și clădiri alternative. Reabilitarea școlilor prin PNRR durează

Stiri actuale
08-09-2025 | 09:53
elevi
protv.ro

Elevii unei şcoli din Munţii Apuseni, aflată în reabilitare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), vor învăţa, până la finalizarea lucrărilor, într-un refugiu turistic, o clădire construită tot cu finanţare europeană.

autor
Sabrina Saghin

Alţi elevi ai unor şcoli din Alba aflate în renovare au fost relocaţi în spaţii cum ar fi o bază sportivă, un cămin cultural, un dispensar.

În prezent, în judeţ există 18 unităţi de învăţâmânt relocate în alte spaţii până la finalizarea lucrărilor de renovare şi reabilitare energetică, potrivit datelor transmise AGERPRES de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba.

Printre acestea se află Şcoala Gimnazială Mogoş, frecventată de câteva zeci de elevi proveniţi din cele 21 de sate componente ale comunei.

Reabilitarea școlilor continuă cu fonduri PNRR

Dată în folosinţă în 1979, clădirea va fi reabilitată energetic cu fonduri din PNRR. Contractul privind execuţia lucrărilor, în valoare de peste două milioane de lei, a fost atribuit în iulie, urmând ca, până la finalizarea acestora, elevii să meargă la cursuri la Refugiul turistic din Valea Barnii, dat în folosinţă în 2016.

Citește și
Petrecere elevi
Un liceu din Timișoara a deschis anul școlar duminică. Profesorii protestează în ziua în care ar trebui să fie festivitatea

Până în anul 1996 au funcţionat în comuna Mogoş două şcoli gimnaziale, una în centrul comunei, iar alta în satul Valea Barnii. Au existat, în acelaşi timp, şi şase şcoli primare în şase dintre sate şi două grădiniţe, una în centrul comunei Mogoş, iar o alta în satul Valea Barnii, potrivit informaţiilor postate pe site-ul instituţiei de învăţământ.

Dacă în anul şcolar 1980-1981 existau în comună 318 elevi, în prezent numărul acestora este într-o continuă scădere, ajungând la doar câteva zeci.

Tot în Apuseni, se află în reabilitare Şcoala Gimnazială Vidra, elevii fiind relocaţi la Şcolile Ponorel şi Vârtăneşti. De asemenea, cei 21 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor au fost relocaţi, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, la Şcoala Primară şi la Căminul Cultural din Vadu Moţilor.

Elevii Şcolii Gimnaziale Câmpeni vor merge la cursuri de după-amiază la Colegiul Naţional „Avram Iancu" din oraş.

Copiii de la Şcoala Primară Sebeşel, de pe Valea Sebeşului, au fost relocaţi în spaţii de la Şcoala Laz, Baza Sportivă Săsciori şi Căminul Cultural Săsciori, iar cei de la Grădiniţa cu Program Normal Căpâlna la Centrul Comunitar din localitate.

Situația unităților de învățământ din Alba

Elevii Şcolii Primare Cunţa merg la cursuri la Dispensarul Sanitar din localitate, potrivit aceleiaşi surse.

În noul an şcolar sunt înscrişi, în judeţ, 46.900 de antepreşcolari, preşcolari şi elevi.

Doar două unităţi de învăţământ din Alba, o grădiniţă şi o şcoală primară, frecventate de 57 de copii, dintr-un total de 438 de şcoli, nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit DSP Alba.

În anul şcolar 2025-2026, la nivelul judeţului Alba nu au plan de şcolarizare 17 unităţi de învăţământ, care au funcţionat în anul şcolar 2024-2025.

Sursa: Agerpres

Etichete: elevi, an scolar, prima zi de scoala,

Dată publicare: 08-09-2025 09:53

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Reacțiile elevilor dintr-o școală unde sucurile și dulciurile din automate au fost înlocuite cu cărți gratuite
Stiri externe
Reacțiile elevilor dintr-o școală unde sucurile și dulciurile din automate au fost înlocuite cu cărți gratuite

În statul american Indiana, începutul anului școlar a venit cu o surpriză aparte. Automatele ce altădată erau pline cu gustări și băuturi carbogazoase, le oferă acum elevilor cărți, gratuit.

Un liceu din Timișoara a deschis anul școlar duminică. Profesorii protestează în ziua în care ar trebui să fie festivitatea
Stiri Educatie
Un liceu din Timișoara a deschis anul școlar duminică. Profesorii protestează în ziua în care ar trebui să fie festivitatea

Pentru elevii unui liceu din Timișoara, școala a început chiar de duminică. Și în pași de dans. Cum luni nu are loc festivitatea, s-a decis organizarea în avans a unei mici petreceri cu DJ. 

Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc
Stiri actuale
Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc

Cu o zi înainte să înceapă școala, la mare sunt în continuare turiști pe plajă. Oamenii se bucură de soarele blând și de ceva mai multă liniște, o dată ce aglomerația de sezon a dispărut.

Recomandări
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Profesori din toată țara ajung în Piața Victoriei
Stiri Educatie
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Profesori din toată țara ajung în Piața Victoriei

Elevii încep, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Guvernului şi vor organiza un marş până la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație
Stiri Politice
Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

Președintele Nicușor Dan nu va participa la deschiderea noului an școlar.

În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciuna. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!
Stiri Politice
În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciuna. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!

Ministrul Apărării susține că, în contextul securității oferite de NATO, România nu va fi atacată de Rusia. De asemenea, el consideră că țara noastră nu a fost ținta sabotajelor din partea Moscovei.

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin
Stiri Educatie
Școli comasate, elevi relocați: cum afectează măsurile de eficientizare învățământul din Buzău și Galați
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Septembrie 2025

29:55

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28