Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Într-un memorandum adoptat în ultima sedință de Guvern, Ministerul Afacerilor Interne recunoaște că există probleme cu distribuirea noilor buletine electronice și cere o reducere a numărului de persoane care ar urma să beneficieze de aceste noi documente.

La începutul acestui proiect, jalonul 173 din PNRR-ul României, Guvernul și-a asumat ținta de cinci milioane de persoane care ar fi urmat să primească buletine electronice până în iunie 2026. Cu toate acestea, cu mai puțin de un an până la termenul limită, Executivul speră să ajungă la 3,5 milioane de persoane.

„Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în scopul securizării investiției aflată în sarcina sa și eficientizării utilizării fondurilor alocate prin PNRR, în acord cu obiectivele instituționale prioritare și ținând cont de riscul fiscal sistemic cu care se confruntă România în prezent, a inițiat demersuri pentru diminuarea Țintei 173 de la 5 milioane cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni pentru care se eliberează CEI, cu reducerea corespunzătoare a alocării bugetare, respectiv cu 21 mil. euro. Astfel, noua configurare a Investiției C7-I8 prevede o alocare de 129 milioane euro”, se arată în memorandumul ajuns pe masa Guvernului.

Buletinele electronice, proiect asumat de România prin PNRR

Eliberarea buletinelor electronice face parte, chiar și după reducerea țintelor asumate de MAI, din PNRR-ul României. Inițial, autoritățile au sperat că vor putea să emită până la finalul programului cinci milioane de astfel de documente.

Guvernul României

Pentru această inițiativă, guvernanții au negociat cu Bruxelles un buget de aproximativ 70 de milioane de euro, contribuția din bugetul de stat fiind zero. Cu toate acestea, același memorandum arată că până la data de 22 august 2025 au fost primite 429.960 cereri pentru emiterea buletinelor electronice și emise 391.729 astfel de documente.

În aceste conditii, Ministerul Afacerilor Interne are în jur de zece luni pentru a elibera aproximativ trei milioane de buletine electronice.

Pe lângă ținta de buletine electronice, Guvernul s-a angajat prin PNRR să pregătească și infrastructura necesară pentru emiterea buletinelor electronice. Astfel, jalonul 174 care acoperă aceste investiții estimate inițial la 80 de milioane de euro cuprinde:

- dezvoltarea și punerea în aplicare a 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin „3”;

- dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice);

- desfășurarea unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții de identitate.

