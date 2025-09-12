Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Buzoianu a motivat decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor.

„Reforma Apele Române este esenţială. Este nevoie să aducem transparenţă în această instituţie. Este nevoie de experienţă reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuşi la riscul unor inundaţii. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi decizia de a-l demite pe Directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", domnul Sorin Lucaci. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană", a scris ministra Mediului pe pagina sa de Facebook.

Ea a precizat că în lunile următoare ANAR va avea un director interimar pentru o perioadă de tranziţie, care va avea un mandat de transparentizare şi reorganizare.

Diana Buzoianu a arătat anterior în cursul zilei de vineri, într-un interviu acordat AGERPRES, că la Apele Române este o muncă neserioasă, a fost centralizat absolut tot procesul şi nu s-a făcut absolut nimic deşi au existat bani. În context, ministra a precizat că în această instituţie nu se va schimba nimic până nu vor fi schimbaţi nişte lideri, subliniind că leadership-ul acestei instituţii nu se agită decât să îşi păstreze funcţiile.

„Eu nu cred că această instituţie se va schimba până când nu se vor schimba nişte lideri. Asist zilele acestea la nişte realităţi în care totul circulă pe telefoane, absolut tot ce mişcă, se spune, sunt într-o agitaţie şi într-o efervescenţă continuă, să rămână totul la fel, să nu se schimbe absolut nimic, să-şi cimenteze toţi toate posturile. Este ceva greu de imaginat câtă agitaţie este în această instituţie care, de altfel, nu s-ar agita pentru nimic ca proiecte. Leadership-ul acestei instituţii astăzi nu se agită decât să îşi păstreze funcţiile, să dea toate telefoanele, să facă totul necesar ca să îşi păstreze toate funcţiile. După ce practic s-a votat Memorandumul în Guvern că au pierdut toţi banii, în urma negocierilor din PNRR, la câteva zile distanţă au semnat cu nemiluita, vreo patru contracte de peste 100 de milioane de euro, angajând instituţia din bani din PNRR, după ce ei practic ştiau foarte clar că nu mai au banii respectivi", a declarat Buzoianu, în interviu.

Sorin Lucaci, demis în iulie

Ministrul a mai încercat o dată să-l demită pe Sorin Lucaci din funcția respectivă, în vara anului acesta. În luna iulie, Diana Buzoianu anunța faptul că a fost demis în urma unui control nefinalizat al corpului premierului la Praid, apoi l-a repus în funcție în aceeași zi, la două ore distanță.

