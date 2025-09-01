Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program

Stiri actuale
01-09-2025 | 08:26
Alexandru Rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că doar 8 dintre cele 24 de spitale planificate prin PNRR vor mai fi finanțate astfel. Restul vor fi construite prin Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate.

autor
Mihaela Ivăncică

”Sunt 15 şantiere pentru construcţia de spitale noi în România, în momentul de faţă. Ele toate au fost începute în 2022, sub mandatul domnului Rafila. Eu eram atunci secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi făceam o echipă excelentă. Şi am început pentru prima dată în ultimii 35 de ani construcţia de spitale noi. Acum le continuăm. În urma renegocierii PNRR – pentru că au existat tot felul de întârzieri în construcţii, datorate birocraţiei de multe ori, licitaţii contestate, amânate, întârziate – opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară la B1 TV.

Ministrul Sănătăţii a precizat că diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program, Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate, finanţat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.

Plățile încep din 2027

”Dar aceste proiecte, plăţile pentru ele, vor începe în 2027. Acum sunt în perioada de licitaţii şi studii de fezabilitate”, a explicat ministrul, precizând că patru sau cinci spitale vor fi finalizate anul acesta şi vor fi date în folosinţă.

”Anul acesta vom da primele patru, poate chiar cinci - dacă-l terminăm şi pe cel de la Timişoara - spitale noi în folosinţă, iar anul viitor va urma o diferenţă. Cred că este un prim pas esenţial pentru transformarea sistemului de sănătate din România”, a adăugat Rogobete.

Citește și
Alexandru Rogobete
Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Sursa: News.ro

Etichete: ministerul sanatatii, PNRR, spitale, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 01-09-2025 08:26

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ
Stiri actuale
Ministrul Sănătății, despre reducerea compensării medicamentelor, după anunțul CNAS: Nu am iniţiat niciun act normativ

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, în acest moment, ministerul nu are în dezbatere publică și nu a inițiat vreun act normativ care să vizeze reducerea nivelului de compensare a medicamentelor.

Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă
Stiri actuale
Minsitrul Sănătății a anunțat noi reguli pentru șefii de secții din spitale. Ce fel de evaluări îi așteaptă

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora.

Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
Stiri Sanatate
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, că retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanţa preşedinţială pentru tratamente medicale.

Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică
Stiri Sanatate
Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, dar şi a celei de manager.

Recomandări
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite
Stiri actuale
Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite

Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, potrivit informațiilor preliminare furnizate de IGSU.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28