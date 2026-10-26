Deși în România facturile sunt plafonate pentru populație până în martie anul viitor, scumpirile s-ar putea resimți indirect în buzunarele oamenilor, prin prețuri mai mari la produse și servicii. Țara noastră stă mai bine la capitolul rezerve, dar nu este complet ferită de efectele crizei europene.

Pe piața europeană a gazelor, venirea iernii aduce noi scumpiri.

La bursa de la Amsterdam, cotațiile au crescut luni dimineață cu 3,2%, până la aproape 97 de euro pe megawatt-oră, cel mai ridicat nivel din 2022 încoace. Scumpirile sunt alimentate și de conflictul din Orientul Mijlociu, care afectează aprovizionarea cu gaze lichefiate.

Mihnea Cătuți, specialist EPG: „Din păcate, este prima dintre o serie de astfel de vești proaste, pentru că începe sezonul rece, începe extracția din depozite, iar la nivel european am început iarna cu un nivel destul de redus, sub țintele stabilite la nivel european de 80% înmagazinare. Problema este, în principal, în Germania și Olanda – în România suntem destul de bine. Sezonul de răcire vine întotdeauna cu creșteri, iarna, pentru că se și golesc depozitele și pentru că consumul crește din cauza temperaturilor”.

În plus, Europa a intrat în această perioadă cu prețuri deja ridicate, ceea ce a descurajat refacerea stocurilor pe timpul verii.

Depozitele europene au ajuns la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului din 2009 încoace. În Germania, rezervele sunt de puțin peste 61%.

Corespondent Știrile ProTV: „În România, situația este mai bună. Suntem producători de gaze naturale, iar depozitele noastre au ajuns la ținta europeană, au dat asigurări autoritățile. Pentru românii care își încălzesc locuințele cu gaze, vestea importantă este că prețurile sunt plafonate până la finalul lunii martie anul viitor. Asta înseamnă că scumpirile de pe piața europeană nu se traduc automat în facturi mai mari la gaze. Și, cu toate acestea, nu suntem complet feriți de scumpiri”.

Companiile nu beneficiază de aceeași protecție, iar costurile mai mari cu energia pot ajunge, în cele din urmă, în prețul alimentelor, medicamentelor și al altor produse. Rămâne însă întrebarea ce se va întâmpla după martie 2027, când expiră plafonarea prețurilor la gaze, în condițiile în care românii resimt deja efectele inflației.

Eugenia Gusilov, expertă în energie: „Nu poți să ajuți pe toată lumea tot timpul. De multă vreme e nevoie în România să identificăm consumatorul vulnerabil și să dai un ajutor – să îi găsești pe cei care sunt vulnerabili. Peste 13 ani, România eșuează în a veni cu acea bază a consumatorului vulnerabil și către ei să se ducă banii, nu la toată lumea”.

Presiuni pot apărea și pe piața energiei electrice, unde centralele pe gaze contribuie la stabilirea prețului en-gros al electricității, avertizează specialiștii.