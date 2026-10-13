Sprijinul pentru căldură se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinţei, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcţie de sursa de energie utilizată, scrie news.ro.

Potrivit ANPIS, persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi de suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.

„Ajutorul pentru încălzirea locuinţei aferent sezonului rece 2026–2027, precum şi suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna octombrie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1154/2022, pentru sezonul 2026–2027”, precizează sursa citată.

Conform reprezentanţilor ANPIS, consumatorii vulnerabili pot beneficia de ajutor pentru încălzire, care acoperă integral sau parţial costurile pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, şi de supliment pentru energie, asigurat lunar, pe tot parcursul anului.

Cine poate beneficia de ajutor

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă consumatorilor vulnerabili care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi şi/sau petrolieri, pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Sprijinul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinţei.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcţie de sursa de energie utilizată, după cum urmează:

· 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, prin compensare în factură;

· 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, prin compensare în factură;

· 10 lei/lună pentru consumul de energie termică, prin compensare în factură;

· 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordat titularului.

În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul pentru energie este în cuantum de 70 lei/lună, precizează ANPIS.

Sursa citată adaugă că ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza dispoziţiei primarului şi se adresează familiilor sau persoanelor singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care nu deţin bunurile sau proprietăţile care exclud acordarea sprijinului.

Venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 lei/persoană în cazul familiilor şi de cel mult 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Unde se depun cererile

Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depune la primăria localităţii pe raza căreia se află locuinţa solicitantului.

Formularele pot fi obţinute de la sediul autorităţii publice sau de pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie este efectuată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin intermediul agenţiilor teritoriale, astfel:

· pentru energia termică în sistem centralizat, gazele naturale şi energia electrică, sprijinul se decontează lunar furnizorului şi se scade din valoarea facturii;

· pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcţie de momentul depunerii cererii, se acordă integral, într-o singură tranşă, în luna decembrie.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială încurajează persoanele şi familiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să depună cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, mai arată sursa citată.