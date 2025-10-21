Compania din România care a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în SUA. Ce produce

O companie 100% românească a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în Statele Unite ale Americii. Românii produc îngrășăminte organize și pesticide ecologice.

Norofert, producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a lansat oficial o linie de producţie de îngrăşăminte în Chapeco - Brazilia.

Potrivit unui comunicat al companiei, proiectul de accesare a pieţei din Brazilia a început în august 2023, iar compania Norofert Brasil LTDA a fost înfiinţată în 2024 în parteneriat cu Grupul Engenutri, cu participaţie egală alături de Norofert S.A.

Construcţia liniei de producţie a durat aproximativ 1 an, iar valoarea investiţiei este de jumătate de milion de euro, finanţată în mod egal de ambii parteneri.

Potrivit sursei citate, noua facilitate de producţie, cu o capacitate de 15.000 litri pe zi, reprezintă un pas important în direcţia internaţionalizării modelului de afaceri Norofert, fiind construită după acelaşi concept tehnologic implementat în Dakota de Sud, SUA.

Potrivit Termene.ro, compania românească a început să producă și să vândă pe piața din SUA în 2024, după investiții totale de circa 500.000 de dolari și o perioadă de patru ani în care a muncit pentru a deschide piața.

Inițial, Norofert a vrut să intre în SUA prin statul Ohio, dar în 2023 a schimbat abordarea și în 2024 a înfiinţat filiala Norofert AG în Watertown, Dakota de Sud, alături de antreprenorul american Gary Lamb, care deţine 49% din filiala americană.

Ce înseamnă fabrica din Brazilia: o piață cu 96 de milioane de hectare de teren arabil

Linia de producţie din Brazilia va utiliza bacterii produse în laboratorul de cercetare de la Filipeştii de Pădure (România), centru de excelenţă pentru biotehnologie agricolă şi nucleul activităţilor de cercetare ale companiei.

"Ne dorim ca Norofert să devină un ambasador al inovaţiei româneşti în agricultura internaţională, în parteneriat cu piaţa de capital. Pentru companiile româneşti care investesc şi cresc, mai ales în perioade dificile, investiţiile oferă oportunitatea de a accelera dezvoltarea şi de a consolida avantajele competitive.

Lansarea oficială a liniei de producţie Norofert în Brazilia reprezintă o reuşită pentru o companie românească într-una dintre cele mai mari şi dinamice pieţe agricole din lume. Este o dovadă a capacităţii noastre de a adapta şi de a scala modelele de afaceri în contexte economice şi geografice diferite. Brazilia ne oferă oportunităţi vaste, cu cele peste 96 de milioane de hectare de teren arabil şi o cerere în creştere pentru produse bazate pe microorganisme şi soluţii inovatoare de nutriţie a plantelor", a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie Norofert, Vlad Popescu, în comunicatul citat.

Fabricile din SUA și Brazilia ar urma să asigure 40% din cifra de afaceri a companiei din România

Sub brandul Norofert au fost omologate în prima etapă 16 produse, adaptate culturilor locale de porumb, soia, grâu, trestie de zahăr şi cultura de cafea.

În următorii trei ani, cele două unităţi de producţie din Brazilia şi SUA ar putea genera până la 40% din cifra de afaceri consolidată.

Norofert este o companie care activează în domeniul cercetării pentru agricultura regenerativă şi un producător de inputuri din România, fondată în anul 2000 de către familia Popescu.

Conform datelor BVB, acționarii Norofert sunt Vlad Popescu (34,7779%), Marius Alexe (12,2198%), Ileana Popescu (10,1610%), alături de persoane fizice (41,5391%) și persoane juridice (1,3022%).

Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRO şi din octombrie 2021 acţiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO.

